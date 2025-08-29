UN News
Firefighters work among the rubble of a residential building in Kyiv destroyed in a missile strike on 28 August.
Firefighters work among the rubble of a residential building in Kyiv destroyed in a missile strike on 28 August.

SECURITY COUNCIL LIVE: Push for peace in Ukraine could rapidly fade if large-scale Russian attacks continue

The UN Security Council met in emergency session in New York on Friday afternoon following overnight strikes early on Thursday by Russia on Ukrainian cities including the capital, which left at least 23 dead, including four children. Assistant Secretary-General Miroslav Jenča told ambassadors that diplomatic momentum towards a possible peace deal was “at risk of rapidly fading” if large-scale attacks by Moscow continue. Follow our live meetings coverage below. 
