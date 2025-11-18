اليونيسف تدين اختطاف 25 طالبة من مدرستهن في شمال غرب نيجيريا

استهدف الهجوم مدرسة البنات الحكومية في مجتمع ماغا في ولاية كيبي، مما أسفر أيضا عن مقتل نائب مدير المدرسة. وأكدت الـيونيسف وقوفها إلى جانب المجتمع المتضرر في هذا الوقت العصيب، وأعربت عن خالص تعازيها لمن فقدوا أحباءهم، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

وحثّت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) على الإفراج السريع عن الفتيات المختطفات، وقالت: "يجب حماية الطلاب والمرافق والكوادر التعليمية بموجب القانون الدولي من أي شكل من أشكال الهجوم، ويجب محاسبة المسؤولين عن هذا الحادث وفقا للمعايير الوطنية والدولية".

وفي عام 2015، صادقت الحكومة النيجيرية على إعلان المدارس الآمنة، الذي يحدد خطوات ملموسة لحماية الطابع المدني للمدارس والجامعات، بما يضمن وصول الطلاب الآمن إلى التعليم أثناء النزاعات. وفي هذا السياق، دعت اليونيسف جميع الجهات المعنية إلى مواصلة جهودها لتنفيذ الإعلان في نيجيريا.

وأكدت الوكالة الأممية أنه "لا ينبغي تعريض أي طفل للخطر أثناء سعيه للحصول على التعليم". وأضافت أنها تعمل مع الشركاء الحكوميين والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية لتعزيز أنظمة حماية الطفل، وتوفير بيئات تعليمية آمنة وشاملة في جميع أنحاء البلاد، مشددة على ضرورة تعزيز هذه الأنظمة والبيئات لمنع وقوع مآس في المستقبل.