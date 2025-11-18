الجنة الدولية للصليب الأحمر تدعو لتوفير المساحة الإنسانية اللازمة للعمل بفعالية في الفاشر

خلال مؤتمر صحفي عقد في جنيف اليوم الثلاثاء، قال السيد يوسف إن اللجنة كانت تدق ناقوس الخطر منذ أشهر لإيلاء الاهتمام بالفاشر، وإن الوضع في المدينة وما حولها أصبح الآن "مأساويا للغاية".

وأشار إلى أن فرق اللجنة الدولية للصليب الأحمر متفرقة في المناطق المحيطة - حيث يتحرك النازحون داخليا في اتجاهات مختلفة – ولديها وجود قوي في طويلة، حيث ستقدم في الساعات المقبلة مساعدات نقدية لـ 75 ألف شخص، وتوفر الإمدادات الطبية الأساسية والمساعدة التشغيلية للمستشفى الذي تدعمه منظمة أطباء بلا حدود.

وقال يوسف إن المنظمات بحاجة إلى "مساحة إنسانية مناسبة لتتمكن من التواصل مع السكان، وليس مجرد تقديم المساعدة والمغادرة". وأضاف: "لسنا منظمة خيرية، ولا الأمم المتحدة. ما نحتاجه هو الجلوس مع الناس لمعرفة مدى معاناتهم، تماما كما نفعل الآن في طويلة".

وأشاد المدير الإقليمي بالعمل الشجاع الذي تقوم به جمعية الهلال الأحمر السوداني، التي فقدت 27 من متطوعيها منذ بداية الصراع. وبينما ينصب التركيز على الفاشر، قال يوسف إن المطلوب هو "نهج يشمل السودان بأكمله".

وقال: "لا تنخدعوا. الفاشر اليوم. بالأمس كانت الجزيرة. وقبل ذلك كانت أم درمان والخرطوم. ولذلك نحتاج إلى اتباع نهج يشمل السودان بأكمله وأن نوفر المساعدة والحماية بشكل مناسب على جميع الأصعدة".

وأضاف أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تتفاعل مع أطراف الصراف، وكذلك مع المجموعة الرباعية - التي تضم الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر. ورحب بالمشاركة الأوسع، بما في ذلك من خلال الاتحاد الأفريقي، "لكسر حلقة الحرب المفرغة"، وأعرب عن أمله في التوصل إلى وقف إطلاق نار يسمح بوصول مزيد من المساعدات الإنسانية.

وقال يوسف إن الأزمة في السودان "لم تنس، بل أُهملت تماما"، وأعرب عن أمله في أن تربط كلمة السلام بـ"احترام المدنيين، لأن احترام المدنيين يعني تحويلهم من ضحايا إلى عوامل تغيير إيجابي".