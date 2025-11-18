الأمم المتحدة: قلق بالغ إزاء تصاعد وتيرة الحوادث التي تؤثر على اليونيفيل

وفي المؤتمر الصحفي اليومي، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك إن دبابة إسرائيلية بالقرب من أحد مواقع الجيش الإسرائيلي شمال الخط الأزرق أطلقت النار أمس الأحد باتجاه شمال شرق سردا في القطاع الشرقي.

وأضاف أن طلقات نارية وقعت على بعد حوالي خمسة أمتار من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة الموجودة في المنطقة، مشيرا إلى أن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) طلبت من الجيش الإسرائيلي وقف إطلاق النار فورا عبر قنوات الاتصال التابعة لليونيفيل. وأكد عدم إصابة أي من أفراد القوة.

وقال دوجاريك: "يذكّر الأمين العام جميع الأطراف بالتزامهم بضمان حماية موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها. يجب ألا تستهدف قوات حفظ السلام أبدا بالهجمات".

سقوط طائرة مسيرة

المتحدث باسم الأمم المتحدة أفاد بأنه في حادث منفصل وقع أمس الأحد أيضا، سقطت طائرة مسيرة داخل موقع للأمم المتحدة جنوب شرق مروحين في القطاع الغربي.

وأضاف أن فريق إبطال الذخائر المتفجرة التابع للأمم المتحدة عثر على قنبلة يدوية أسفل الطائرة المسيرة، وقام بتفجيرها. وأشار إلى أن بعثة اليونيفيل تحاول تحديد مصدر الطائرة المسيرة.

وفي الوقت نفسه، رصد رادار تابع لليونيفيل حادثتي قصف منفصلتين، حيث سقطت أربع قذائف هاون عيار 120 ملم شمال غرب سردا في القطاع الشرقي، حيث أطلقت جميع القذائف من جنوب الخط الأزرق إلى شماله.

وأوضح دوجاريك أن حفظة السلام التابعين لليونيفيل يواصلون في هذه الأثناء اكتشاف مخابئ أسلحة غير مرخصة، بالإضافة إلى ذخائر غير منفجرة في منطقة عملياتهم.

وأضاف أنه بالأمس، عثرت اليونيفيل على قذيفة صاروخية وذخيرة بالقرب من نفق بطول 50 مترا شمال غرب فرون في القطاع الشرقي. وقامت اليونيفيل بتحديد المنطقة، وأبلغت الجيش اللبناني للتخلص منها.