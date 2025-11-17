ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت عالميا، لكن الفوارق تُعمّق الانقسامات الرقمية

على الصعيد العالمي، يُقدّر أن 6 مليارات شخص – حوالي ثلاثة أرباع سكان العالم – يستخدمون الإنترنت في عام 2025. ولكن مع ذلك، لا يزال 2.2 مليار شخص غير متصلين بالإنترنت.

جاء ذلك في تقرير جديد أصدره اليوم الاتحاد الدولي للاتصالات أكدت نتائجه على أهمية البنية التحتية الرقمية، والخدمات ميسورة التكلفة، والتدريب على المهارات لضمان تمكن الجميع فعلا من الاستفادة من التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي.

وقالت دورين بوجدان - مارتن الأمينة العامة للاتحاد: "في عالم أصبحت فيه التقنيات الرقمية أساسية لجزء كبير من الحياة اليومية، يجب أن تتاح للجميع فرصة الاستفادة من الاتصال بالإنترنت. يبرز هذا التقرير كيف يتم تعريف الانقسامات الرقمية اليوم من خلال السرعة، والموثوقية، والتكلفة، والمهارات، وكلها يجب أن نوليها الأولوية ونحن نعمل نحو مهمتنا المتمثلة في الاتصال العالمي".

جعل الاتصال ميسور التكلفة

يُسلط التقرير الضوء على أن التكلفة المعقولة والمهارات الرقمية تظل ضرورية لتحقيق اتصال عالمي وهادف – يتم تحقيقه عندما يتمكن الجميع من الوصول إلى الإنترنت بخدمة عالية الجودة، وبتكلفة ميسورة، متى وأينما دعت الحاجة.

على الصعيد العالمي، انخفض متوسط سعر سلة النطاق العريض المتنقلة المخصصة للبيانات فقط، لكن الوصول يظل غير ميسور التكلفة في حوالي 60 في المائة من البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

تشير البيانات أيضا إلى أن معظم مستخدمي الإنترنت يمتلكون مهارات أساسية، بينما تتطور القدرات الأكثر تقدما – مثل السلامة عبر الإنترنت وحل المشكلات وإنشاء المحتوى الرقمي – بوتيرة أبطأ.

الفوارق الرقمية العالمية

وفقا للتقرير، يظل التطور الرقمي مرتبطا ارتباطا وثيقا بالتنمية الاقتصادية، والنوع الاجتماعي، والموقع. يؤكد التقرير على استمرار العديد من الانقسامات الرقمية:

⬅️يستخدم 94 في المائة من الأشخاص في البلدان ذات الدخل المرتفع الإنترنت، مقابل 23 في المائة فقط في البلدان ذات الدخل المنخفض.

⬅️يعيش 96 في المائة من غير المتصلين بالإنترنت في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

⬅️77 في المائة من الرجال متصلون بالإنترنت مقارنة بـ 71 في المائة من النساء.

⬅️85 في المائة في المناطق الحضرية متصلون بالإنترنت مقابل 58 في المائة في المناطق الريفية.

⬅️يستخدم 82 في المائة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عاما الإنترنت، مقارنة بـ 72 في المائة من باقي السكان.