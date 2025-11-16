عقب إطلاق نار إسرائيلي، الأمم المتحدة تدعو لوقف الأعمال العدوانية ضد قوات اليونيفيل

وفي التفاصيل، أفادت البعثة الأممية بأن طلقات رشاشة ثقيلة أصابت قوات حفظ السلام على بُعد حوالي خمسة أمتار، وكان الجنود يسيرون على الأقدام واضطروا للاحتماء في المنطقة.

وذكرت البعثة في بيان أن جنود حفظ السلام طلبوا من الجيش الإسرائيلي وقف إطلاق النار عبر قنوات الاتصال التابعة لليونيفيل، وتمكنوا من المغادرة بأمان بعد نصف ساعة، عندما انسحبت دبابة الميركافا إلى داخل موقع الجيش الإسرائيلي. وأكدت البعثة أن الحادثة لم تسفر عن أي إصابات.

وقالت اليونيفيل في بيانها، إن هذا الحادث يُعد انتهاكا خطيرا لقرار مجلس الأمن رقم 1701.

وجددت البعثة الأممية دعوتها للجيش الإسرائيلي "لوقف أي أعمال عدوانية أو هجمات تستهدف قوات حفظ السلام أو بالقرب منها، والتي تعمل على دعم جهود العودة إلى الاستقرار الذي تقول كل من إسرائيل ولبنان إنهما يسعيان لتحقيقه".