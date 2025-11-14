مؤتمر المناخ في البرازيل - متظاهرون من السكان الأصليين يحتشدون لإسماع مطالبهم "المشروعة والملحة"

يطالب شعب موندوروكو، الذي يعيش بشكل رئيسي في ولايات الأمازون وماتو غروسو وبارا في منطقة الأمازون، بإنهاء المشاريع والأنشطة الاستخراجية التي تهدد أراضي السكان الأصليين، وخاصة في حوضي نهري تاباجوس وشينغو.

احتجاجات "مشروعة"

وصفت آنا توني، المديرة التنفيذية لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب – 30)، المظاهرات بأنها "مشروعة" مؤكدة أن الحكومة تنصت لمطالبهم. وتم توجيه المتظاهرين للقاء وزيرة الشعوب الأصلية، سونيا غواجاجارا، ووزيرة البيئة وتغير المناخ، مارينا سيلفا.

وأكدت توني أن مؤتمر الأطراف الثلاثين يضم أكثر من 900 مشارك من السكان الأصليين، وهو ما يمثل زيادة كبيرة عن 300 مشارك مسجل في مؤتمر العام الماضي الذي انعقد في باكو، أذربيجان.

وقالت: "تتمتع البرازيل بديمقراطية قوية تسمح بأشكال مختلفة من الاحتجاج، داخل المؤتمر وخارجه".

© UNFCCC/Diego Herculano قوات الأمن تحرس مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في بيليم، البرازيل، أثناء احتجاج شعب موندوروكو الأصلي.

أصوات الشباب من السكان الأصليين

بالنسبة للمشاركين الشباب من السكان الأصليين، يعكس الاحتجاج إلحاح مطالبهم وقيمة الحضور في المؤتمر. أماندا، من شعب بانكارارو في ولاية بيرنامبوكو، قالت لأخبار الأمم المتحدة إن مؤتمر المناخ يوفر مساحة يمكن فيها لقضايا السكان الأصليين أن تحظى باهتمام أكبر.

وأضافت: "لو شارك المزيد من السكان الأصليين في هذه المناقشات، لكانت مساهمتنا أكبر بكثير. هذه المطالب مشروعة. نحن نطالب بالحق في الأرض، والحق في الحياة. وجودنا هنا اليوم، كممثلين لمن لم تتح لهم الفرصة، يعزز حضورنا ومسؤوليتنا. نحن من نبني هذا الحاجز الوقائي، لذا نريد أن يُسمع صوتنا".

التزام بالعمل المناخي

خلال اجتماع عُقد مساء أمس الخميس، وصف العديد من قادة السكان الأصليين مؤتمر الأطراف الثلاثين بأنه أكثر مؤتمرات المناخ شمولا التي حضروها. وقال إميليانو ميدينا، الشاب التشيلي من السكان الأصليين، الذي شارك في الاجتماع، إن ممثلي السكان الأصليين أكدوا التزامهم بمكافحة أزمة المناخ. وأكد أن الاحتجاجات، مثل احتجاجات يوم الجمعة، هي وسيلة لعرض المطالب وتسليط الضوء على مواطن القصور في السياسات.

وقال: "شهدت مجتمعات متضررة من تغير المناخ مظاهرات مماثلة حول العالم".

© UNFCCC/Kiara Worth سكان أصليون يغلقون مدخل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في بيليم بالبرازيل.

مؤتمر يستمع لتلك الأصوات

بدورها، أكدت المديرة التنفيذية للمؤتمر أن عقد كوب - 30 في منطقة الأمازون يتيح مشاركة واسعة من الشعوب الأصلية، وهو أمر كان سيصير محدودا لو عُقِد الحدث في مدن ريو دي جانيرو أو ساو باولو أو برازيليا. وأكدت أن أصوات المتظاهرين مسموعة، منبهة إلى توقع المزيد من المظاهرات طوال فترة انعقاد مؤتمر المناخ.

ومضت قائلة: "الهدف من عقد مؤتمر في الأمازون هو تحديدا الاستماع إلى هذه المطالب".