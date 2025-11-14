سوريا: جهود الاستجابة الإنسانية متواصلة برغم نقص التمويل

وعلى الرغم من هذه القيود، ذكرت الأمم المتحدة أن المساعدات الإنسانية تصل إلى أكثر من 350 ألف شخص شهريا في سوريا. يوفر برنامج الأغذية العالمي حوالي 400 طن متري من الدقيق أسبوعيا لدعم عمليات المخابز العامة. وقد ساعدت منظمة اليونيسف في إعادة تأهيل المدارس في محافظة السويداء.

كما يدعم الشركاء العاملون في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية نقل المياه بالشاحنات في محافظتي درعا والسويداء. في تشرين الأول/أكتوبر وحده، وفر الشركاء أكثر من 19 ألف متر مكعب من مياه الشرب و78 ألف لتر من الوقود لتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي الأساسية في كلتا المحافظتين.

وتعمل المنظمات الإنسانية والسلطات المحلية أيضا على استقرار الخدمات الأساسية، بما فيها إعادة تأهيل شبكات الكهرباء. ومع ذلك، حذر العاملون المجال الإنساني من أن محدودية التمويل وتحديات الوصول تسببت في انخفاض بنسبة 68 في المائة في عدد الأشخاص الذين تم الوصول إليهم في السويداء ودرعا وريف دمشق في تشرين الأول/أكتوبر مقارنة بشهر أيلول/سبتمبر.

وذكر مكتب أوتشا أن الوضع لا يزال متقلبا، حيث يواجه أكثر من 180,000 نازح في جنوب سوريا حوادث متفرقة تعطل التنقل والوصول، لا سيما في المناطق الريفية.

ولا تزال الذخائر المتفجرة تشكل تهديدا خطيرا لكل من المجتمعات المضيفة والأسر النازحة. في تشرين الأول/أكتوبر، أبلغ الشركاء عن 15 إصابة ناجمة عن حوادث الذخائر المتفجرة. يواصل العاملون في المجال الإنساني عمليات المسح والتطهير وتقديم أنشطة التوعية بالمخاطر حسب الظروف الأمنية والتمويل.