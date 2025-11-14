أوكرانيا – الأمم المتحدة تدين الهجمات الروسية الأخيرة على عدة مناطق في كييف

وتفيد التقارير أيضا بأن الهجوم تسبب في وقوع العديد من الإصابات بين المدنيين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية السكنية ومرافق الطاقة، فضلا عن إلحاق أضرار بسفارة جمهورية أذربيجان في كييف.

وقال الأمين العام - في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه - إن الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية تشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي. "وهي غير مقبولة، أينما وقعت، ويجب أن تتوقف فورا". وذكّر بمبدأ حرمة المقار الدبلوماسية.

وجدد الأمين العام دعوته لوقف إطلاق نار كامل وفوري وغير مشروط، كخطوة أولى نحو سلام عادل وشامل ومستدام في أوكرانيا، سلام يحافظ بشكل كامل على سيادة أوكرانيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ضمن حدودها المعترف بها دوليا، بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وففا لبعثة الأمم المتحدة لرصد حقوق الإنسان في أوكرانيا، تجاوز عدد الضحايا المدنيين في الفترة بين كانون الثاني/يناير وتشرين الأول/أكتوبر ما يقرب من 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وتجاوز عدد الضحايا خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025 إجمالي عدد الضحايا لعام 2024 بأكمله.

في أعقاب الهجمات الأخيرة، سارعت المنظمات الإنسانية، بما فيها وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، إلى تعبئة جهودها لمساعدة المتضررين في كييف وجميع أنحاء أوكرانيا. وهم يقدمون وجبات ساخنة، ومواد إيواء طارئة، وبطانيات، ومستلزمات نظافة، بالإضافة إلى الدعم النفسي والاجتماعي.