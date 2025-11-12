الأمين العام يحث العالم على عدم التخلي عن أفريقيا، ويدعو إلى تصحيح الظلم الذي تواجهه القارة

جاءت تصريحات أنطونيو غوتيريش في مؤتمر صحفي مشترك عقده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، عقب المؤتمر التاسع بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. وركزت المباحثات رفيعة المستوى على التقدم المحرز في تنفيذ أطر التعاون، وكذلك على العمل المشترك والتحديات في مجالات السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان والعمل المناخي.

وأكد غوتيريش أن التعاون بين المنظمتين بات أقوى وأكثر ضرورة من أي وقت مضى. وأضاف: "عالمنا يعيش حالة اضطراب، تهزه الصراعات المميتة، واتساع أوجه عدم المساواة، وفوضى المناخ، والتكنولوجيات الجامحة. وتأثير ذلك يُشعَر به بعمق في القارة الأفريقية".

السلام، العدالة المناخية، والإصلاح

يعمل الطرفان أيضا بشكل وثيق على برامج السلام الرئيسية، بما في ذلك جهود الاتحاد الأفريقي لإسكات البنادق بحلول عام 2030، وهما الآن "منخرطان بشكل كبير" في تعزيز العدالة المناخية وتحول الطاقة.

السيد محمود علي يوسف سلط الضوء على الالتزام بالعمل مع جميع الأطراف وأصحاب المصلحة في الأمم المتحدة بشأن إصلاح مجلس الأمن. وقال: "هذه الإصلاحات هي بالفعل ذات أهمية قصوى وستؤدي في النهاية إلى تعزيز النظام متعدد الأطراف".

وتواجه المنظمتان أيضا ضغوطات مالية و"تحتاجان إلى تكييف إجراءاتهما وبرامجهما مع الواقع الجديد". ويتعين عليهما أيضا الاستمرار في دعم عمليات السلام، ومكافحة الإرهاب، ومنع النزاعات وحلها، وتركيز معظم جهودهما على الشؤون الإنسانية.

تصحيح الظلم وضمان العدالة

وحدد الأمين العام ثلاثة مجالات تتطلب عملا حاسما، أولا، منح الأولوية لأفريقيا، مشيرا إلى أن ميثاق المستقبل - الذي اعتمدته الدول الأعضاء العام الماضي - دعا أيضا إلى حصول أفريقيا على مقاعد دائمة في مجلس الأمن، "لتصحيح الظلم الذي لا يطاق الذي تواجهه القارة الأفريقية مرة واحدة وإلى الأبد".

أما النقطة الثانية التي أشار إليها الأمين العام فهي تتعلق بتمويل التنمية والابتكار. وقال إنه على الرغم من امتلاك أفريقيا لموارد هائلة، فإن "تقدمها يعرقله نظام مالي عالمي عفا عليه الزمن وغير عادل".

وأضاف قائلا: "لقد حان الوقت لإصلاح هذه البنية المالية – حتى تعكس عالم اليوم وتخدم احتياجات البلدان النامية بشكل أفضل، وخاصة في أفريقيا."

وأشار إلى أن "القيادة الأفريقية ساعدت في تأمين التزام إشبيلية"، وهو اتفاق توصلت إليه الدول الأعضاء هذا العام، ويتضمن خطوات لدفع قضايا مثل تخفيف أعباء الديون وخفض تكاليف الاقتراض.

وسيحث الأمين العام مجموعة العشرين للدول الصناعية "على قيادة هذه الإصلاحات التي طال انتظارها" عندما يحضر قمتهم في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، في وقت لاحق من هذا الشهر.

الاستثمار في السلام

أخيرا، وبالانتقال إلى الاستثمار في السلام، أكد الأمين العام من جديد دعمه الكامل لمبادرة إسكات البنادق. وأضاف: "لقد حان الوقت الآن. فاليوم، أفريقيا هي موطن للكثير من النزاعات والكثير من المعاناة".

وفيما يتعلق بالسودان، أعرب غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء التقارير الأخيرة عن الفظائع الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الفاشر وتفاقم العنف في كردفان.

وقال: "يجب وقف تدفق الأسلحة والمقاتلين من الأطراف الخارجية. يجب أن يصل تدفق المساعدات الإنسانية بسرعة إلى المدنيين المحتاجين. يجب أن تتوقف الأعمال العدائية".

ودعا القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى التعاون مع مبعوثه الشخصي إلى السودان، رمطان لعمامرة، واتخاذ خطوات سريعة وملموسة نحو تسوية تفاوضية.

كما أبدى الأمين العام انزعاجا إزاء تزايد انعدام الأمن في منطقة الساحل، وسلط الضوء على حالات أخرى في جميع أنحاء القارة، بما فيها مالي وجنوب السودان والصومال وليبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.