غزة - الاستجابة الإنسانية تتسارع، والإبلاغ عن فتح معبر زيكيم في الشمال

وأفاد بأن السلطات الإسرائيلية أبلغتهم بإعادة فتح معبر زيكيم، بين إسرائيل وشمال غزة، أمام الشحنات الإنسانية، موضحا أنه في الأسابيع الأخيرة، قامت الأمم المتحدة بإصلاح الطريق المؤدي إلى زيكيم داخل غزة استعدادا لإعادة فتحه. وأضاف أنه تجري الآن عمليات الفحص النهائية، بما في ذلك الكشف عن مخاطر المتفجرات المحتملة.

وقال المكتب إنه أُبلِغ بأنه سيتعين في الوقت الحالي فحص الشحنات في مكان آخر، وتفريغها من الشاحنات الإسرائيلية، ثم إعادة تحميلها على شاحنات فلسطينية في أيام منفصلة، مذكرا بأن معبر زيكيم مغلق منذ شهرين، ولم تدخل أي إمدادات إلى غزة مباشرة من الشمال.

تنقل من الجنوب إلى الشمال

مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية قال إن الشركاء العاملين في مجال الأمن الغذائي مستمرون في توصيل الوجبات الساخنة والخبز إلى المحتاجين في جميع أنحاء قطاع غزة. لكنه أشار إلى أن الشركاء يحذرون من أنه بسبب التأخير المستمر في التخليص الجمركي والعوائق الأخرى التي تؤثر على توزيع الطرود الغذائية، يضطر الشركاء إلى تعديل الكمية لاستغلال المخزون المتاح.

وأفاد الشركاء الأمميون الذين يديرون مواقع النزوح في غزة بأن الناس يواصلون التنقل من جنوب غزة إلى مناطق في الشمال، حيث تم تسجيل حوالي 4,000 حركة خلال الأسبوع الماضي.

تحذير من انقطاع مطول للإنترنت

في الوقت نفسه، قال مكتب أوتشا إن كابل الألياف الضوئية بالقرب من معبر إيريز في شمال غزة خارج الخدمة منذ 6 تشرين الثاني/ نوفمبر، ولم يتمكن الشركاء العاملون في مجال الاتصالات في حالات الطوارئ من الوصول إلى المنطقة لإصلاح المشكلة، حيث أخرت السلطات الإسرائيلية طلبات تنسيق الإصلاحات ورفضتها.

وحذر من أن انقطاعا مطولا للإنترنت قد يؤدي إلى انقطاعه في جميع أنحاء غزة، مما سيعرض العمليات الإنسانية الجارية التي تقوم بها الأمم المتحدة وشركاؤها للخطر.

وأشار إلى أنه مع استمرار العاملين في المجال الإنساني في توسيع نطاق مساعداتهم، ومع استمرار دعم القطاع التجاري والمساعدات الثنائية للاستجابة، تستقر أسعار السلع الأساسية تدريجيا. وأفاد بأن الشركاء يواصلون تقديم مساعدات نقدية أساسية عبر قسائم، حيث قدموا 66 ألف حوالة نقدية منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.