الأمين العام يهنئ الشعب العراقي على إجراء الانتخابات البرلمانية

ورحب الأمين العام - في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه - بالسير الهادئ والمنظم للانتخابات بشكل عام، معربا عن ثقته بأن الأطراف السياسية المعنية ستحافظ على روح السلام واحترام العملية الانتخابية ريثما يتم إعلان النتائج. وشدد كذلك على أهمية أن تكون عملية تشكيل الحكومة سلمية وفي الوقت المناسب، وأن تعكس إرادة الشعب العراقي وتلبي تطلعاته نحو الاستقرار والتنمية.

وأكد الأمين العام من جديد التزام الأمم المتحدة بدعم العراق في مسيرته نحو ترسيخ المكتسبات الديمقراطية وتحقيق تطلعات جميع العراقيين من أجل مستقبل سلمي ومزدهر.

وفي الوقت الذي تقترب فيه بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق (يونامي) من نهاية ولايتها، أعرب الأمين العام أيضا عن تقديره لشراكة البعثة الطويلة الأمد مع المؤسسات الانتخابية العراقية واختتام ما يزيد على عقدين من المساعدة الانتخابية التي قدمتها يونامي.