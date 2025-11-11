أخبار الأمم المتحدة
الأمين العام يهنئ الشعب العراقي على إجراء الانتخابات البرلمانية

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث إلى الصحفيين، بالمقر الدائم للمنظمة، حول الوضع في قطاع غزة.
UN Photo/Eskinder Debebe
أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث إلى الصحفيين، بالمقر الدائم للمنظمة، حول الوضع في قطاع غزة.

السلم والأمن

هنأ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش شعب العراق على إجراء الانتخابات البرلمانية يوم الثلاثاء الموافق 11 تشرين الثاني/نوفمبر. كما هنأ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على جهودها لضمان الإعداد الفعال للانتخابات وإجرائها.

ورحب الأمين العام - في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه - بالسير الهادئ والمنظم للانتخابات بشكل عام، معربا عن ثقته بأن الأطراف السياسية المعنية ستحافظ على روح السلام واحترام العملية الانتخابية ريثما يتم إعلان النتائج. وشدد كذلك على أهمية أن تكون عملية تشكيل الحكومة سلمية وفي الوقت المناسب، وأن تعكس إرادة الشعب العراقي وتلبي تطلعاته نحو الاستقرار والتنمية.

وأكد الأمين العام من جديد التزام الأمم المتحدة بدعم العراق في مسيرته نحو ترسيخ المكتسبات الديمقراطية وتحقيق تطلعات جميع العراقيين من أجل مستقبل سلمي ومزدهر.

وفي الوقت الذي تقترب فيه بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق (يونامي) من نهاية ولايتها، أعرب الأمين العام أيضا عن تقديره لشراكة البعثة الطويلة الأمد مع المؤسسات الانتخابية العراقية واختتام ما يزيد على عقدين من المساعدة الانتخابية التي قدمتها يونامي.

