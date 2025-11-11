الأوضاع تتأزم في جنوب السودان - ما الذي يحدث، ولماذا يهم؟

كان اتفاق السلام المنشط لعام 2018 هو الضمانة الرئيسية ضد تجدد الحرب الأهلية، لكن عناصر أحكامه المتعلقة بتقاسم السلطة والأمن بدأت تتهاوى. ومع التخطيط لإجراء انتخابات في كانون الأول/ديسمبر 2026 في أحدث دولة في العالم، فإن التنافس السياسي يهدد بإشعال فتيل العنف بدلا من ترسيخ السلام.

في غضون ذلك، تزيد الحرب في السودان المجاور الوضع سوءا. فمنذ نيسان/ أبريل 2023، عبر أكثر من 1.2 مليون شخص إلى جنوب السودان، مما يزيد الضغط على الأنظمة والموارد المحدودة بالفعل.

تفاقم التوترات السياسية

⬅️أدت التعديلات السياسية إلى إضعاف هياكل الحوكمة الشاملة التي تُعد محورية لاتفاق السلام.

⬅️أدى اعتقال ومحاكمة قادة المعارضة إلى سياسات أكثر تقلبا واستقطابا.

⬅️لا يزال التقدم في المهام الانتقالية الرئيسية – إصلاح القطاع الأمني، ووضع الدستور، والتخطيط للانتخابات – متعثرا، في حين أن الآليات الإقليمية لا تعمل على نزع فتيل التوترات المحلية.

وقال جان بيير لاكروا، وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة: "يبدو أن مبدأ الشمول الذي قام عليه الاتفاق قد تم التضحية به".

العنف يتوسع في جميع أنحاء البلاد

⬅️تصاعدت انتهاكات وقف إطلاق النار والاشتباكات بين القوات الحكومية وعناصر المعارضة في ولايات جونقلي والوحدة وأعالي النيل.

⬅️تم توثيق عمليات القصف الجوي والعمليات النهرية، إلى جانب الكمائن والهجمات الانتقامية.

⬅️أدت الحوادث الأخيرة إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين ونزوح وخسارة سبل العيش.

وقال سولومون أييلي ديرسو من منظمة المجتمع المدني "أماني أفريقيا": "يظهر جنوب السودان جميع علامات الخطر الواضح والقائم المتمثل في الارتداد مجددا إلى صراع واسع النطاق".

النساء والفتيات يواجهن مخاطر متزايدة

⬅️يواجه 7.5 مليون شخص في جميع أنحاء جنوب السودان انعداما حادا للأمن الغذائي، بينما يستمر الفيضان والنزوح والعنف في مفاقمة الاحتياجات الإنسانية.

⬅️هناك تقارير عن عنف واسع النطاق قائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك الاغتصاب والخطف والزواج القسري، حيث تم تسجيل 260 حالة مرتبطة بالصراع العام الماضي.

⬅️على الرغم من قيادتهن لجهود بناء السلام المحلية، لا تزال النساء مستبعدات إلى حد كبير من العمليات السياسية الوطنية؛ ولم يتم تحقيق حصة التمثيل المتفق عليها البالغة 35 في المائة.

وقالت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، سيما بحوث: "قد لا يكون هناك وقت أسوأ لسحب الدعم".

دعوة للتحرك العاجل

ودعا مسؤولو الأمم المتحدة إلى وقف فوري للأعمال العدائية، وتجديد الحوار السياسي، وحماية المدنيين، وتقديم دعم مستدام لبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (أونميس). وحذروا من أنه بدون اتخاذ إجراء حاسم، فإن جنوب السودان يواجه خطر الانزلاق إلى حرب متجددة - حيث يتحمل المدنيون مرة أخرى التكلفة الأكبر.