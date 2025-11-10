السودان – الأزمة تتفاقم في شمال دارفور مع استمرار العنف والنزوح

ومنذ ذلك التاريخ، فر ما يقرب من 89 ألف شخص من الفاشر والقرى المجاورة، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة. ولجأ الكثيرون إلى بلدات طويلة ومليط وسرف عمرة، بينما نزح آخرون إلى دبة في الولاية الشمالية.

وقال مكتب أوتشا إنه يقدم مع الشركاء في المجال الإنساني الغذاء والمياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي والرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي، من بين مساعدات أساسية أخرى، للنازحين في منطقة طويلة في شمال دارفور ومدينة الدبة في الولاية الشمالية، لكن الاحتياجات تتجاوز بكثير الموارد المتاحة، وفقا للمكتب الأممي.

وأضاف أن بعض العائلات من الفاشر لجأت إلى بلدة طينة، بالقرب من الحدود السودانية التشادية، حيث أفاد متطوعون محليون بأن أكثر من 3,000 نازح بحاجة ماسة إلى الغذاء والمأوى والرعاية الصحية. وعبر الحدود في شرق تشاد، تستعد المجتمعات المضيفة المثقلة بالفعل وشركاء الأمم المتحدة لاستقبال وافدين جدد، حيث يواصل الناس البحث عن الأمان والمساعدة.

تصاعد العنف في كردفان

في الوقت نفسه، يتصاعد العنف في منطقة كردفان، مما أدى إلى تزايد الخسائر في صفوف المدنيين وموجات نزوح جديدة، وفقا لما ذكره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها تحققت من هجوم على مستشفى الدلنج في ولاية جنوب كردفان في 6 تشرين الثاني/ نوفمبر، والذي أسفر عن مقتل وإصابة أشخاص. وأشارت المنظمة إلى أن هذا هو الهجوم رقم 192 الذي تم التحقق منه على المرافق الصحية في السودان منذ نيسان/أبريل 2023.

في ولاية شمال كردفان المجاورة، قالت المنظمة الدولية للهجرة إنه حتى أمس الأحد، أدت أعمال العنف المبلغ عنها في مناطق بارا، وشيكان، والرهد، وأم روابة، وأم دم حاج أحمد، إلى نزوح ما يقرب من 39 ألف شخص خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال مكتب أوتشا إن أكثر من 10,000 شخص نزحوا إلى ولاية النيل الأبيض بحثا عن الأمان، بينما فر آخرون إلى منطقة أم درمان في ولاية الخرطوم وأجزاء أخرى من شمال كردفان.

ودعا المكتب مجددا إلى وقف فوري للأعمال العدائية، وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، ووضع حد للهجمات على المستشفيات والبنية التحتية المدنية، وضمان وصول المساعدات بشكل آمن ودون عوائق إلى المحتاجين في جميع أنحاء السودان.

© UNFPA

حملة رقمية لربط ملايين اللاجئين والمجتمعات المضيفة في تشاد بالإنترنت

في موضوع آخر، تتعاون مفوضية اللاجئين والاتحاد الدولي للاتصالات لتوسيع مبادرة "الاتصال من أجل اللاجئين" في تشاد ودول أفريقية أخرى، بهدف ربط 20 مليون لاجئ ومجتمع مضيف بالإنترنت، وتمكينهم من التعليم والخدمات الصحية والفرص الاقتصادية بحلول عام 2030.

في ختام زيارة مشتركة استمرت يومين إلى تشاد يوم الجمعة، اطلعت الأمينة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات دورين بوغدان-مارتن، ورئيس مؤسسة GSMA للهاتف المحمول من أجل التنمية جون جوستي، ونائبة المفوض السامي للمفوضية كيلي كليمنتس، مباشرة كيف يغير الاتصال حياة المجتمعات الضعيفة.

في أنحاء البلاد، يستخدم اللاجئون السودانيون والتشاديون الأدوات الرقمية للوصول إلى التعليم والخدمات المالية والرعاية الصحية - الأمر الذي يساعدهم نحو مزيد من الاستقرار والاعتماد على الذات.

وفي تشاد، سعى الشركاء إلى ترسيخ الإطار التنظيمي والبنية التحتية لتوسيع مبادرة الاتصال من أجل اللاجئينوقد تم إطلاق هذه المبادرة في عام 2023 خلال المنتدى العالمي للاجئين كـتعهد لتعبئة الموارد لضمان توفر اتصال ميسور التكلفة في جميع مناطق استضافة اللاجئين الرئيسية بحلول عام 2030، وتطورت لتصبح شراكة بين القطاعين الخاص والعام نشطة في دول تشمل تشاد، وإثيوبيا، وأوغندا، وموريتانيا، ومصر، ورواندا.

ويتم تكييف كل برنامج ليناسب الاحتياجات المحلية، مع رسم خرائط للمجتمعات الأكثر حاجة لتوسيع الاتصال.

وقالت بوغدان-مارتن من الاتحاد الدولي للاتصالات: "في تشاد، شهدنا مباشرة كيف يمكن للاتصال أن يعيد الكرامة والأمل للنازحين والمجتمعات المضيفة. تفتح مبادرة الاتصال من أجل الاجئين الأبواب أمام الفرص الرقمية في الأماكن التي يعتبر فيها الاتصال بالإنترنت شريان حياة، وليس رفاهية. الآن أكثر من أي وقت مضى، يجب أن نعمل ونمد هذا الشريان حتى لا يُترك أحد خلف الركب".

وقالت كليمنتس من المفوضية: "الكثير من الناس ينظرون إلى اللاجئين بوصفهم ضحايا سلبيين، لكننا رأينا في تشاد دافعهم للتواصل والتعلم وتعزيز حياتهم وآفاقهم المستقبلية. هدفنا طموح:ربط 20 مليون شخص نازح قسرا والمجتمعات المضيفة لهم بحلول عام 2030. لقد غيرنا مسارنا وبدأنا نحقق نتائج ستساعد في خلق مجتمعات مرنة وشاملة. لكن يجب أن نواصل الضغط".

تستضيف تشاد حوالي 1.5 مليون لاجئ، معظمهم من السودان. وتلتزم حكومتها بالإدماج الرقمي من خلال خطتها التنموية "تشاد كونكسيون 2030 التي تدمج احتياجات اللاجئين في البنية التحتية الرقمية الأوسع.