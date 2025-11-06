مجلس الأمن يقرر شطب اسم أحمد الشرع من قائمة العقوبات

حصل القرار على تأييد 14 عضوا مع امتناع الصين - العضو الدائم الذي يتمتع بحق النقض - عن التصويت.

وكما جاء في نص القرار، قرر مجلس الأمن - بموجب الفصل السابع من مـيثاق الأمم المتحدة - شطب اسمي أحمد الشرع - المدرج على قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة باسم أحمد حسين الشرع - وأنس حسن خطاب من قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيمي داعش والقاعدة.

وجدد المجلس تأكيد التزامه القوي بالاحترام الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية، ودعمه المستمر لشعبها.

وأشار إلى عزمه على تعزيز إعادة الإعمار والاستقرار والتنمية الاقتصادية في سوريا على المدى الطويل، مع التشديد على أن هذه الجهود ينبغي أن تكون متسقة مع سلامة وفعالية نظام الجزاءات المفروضة على تنظيمي داعش والقاعدة.

ورحب القرار بالتزامات سوريا بضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن وسريع ودون عوائق بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني، ومكافحة الإرهاب.

وأشار إلى التوقعات بأن تتخذ سوريا تدابير حازمة: