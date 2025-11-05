اليونيفيل ترصد تحرك مركبات إسرائيلية في جنوب لبنان، بما فيها دبابات ميركافا

وفي مؤتمر صحفي في نيويورك اليوم الأربعاء، قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق إن قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل تواصل مراقبة الوجود والأنشطة العسكرية الإسرائيلية في منطقة عمليات البعثة. وقال إن اليونيفيل رصدت تحرك أكثر من مائة مركبة للجيش الإسرائيلي في القطاع الشرقي وحوالي 60 مركبة في القطاع الغربي.

وأضاف أن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أفادت بـ"حوالي 300 طلقة من نيران الأسلحة الصغيرة انطلاقا من جنوب الخط الأزرق"، الذي يفصل بين لبنان وإسرائيل، والتي سقطت بالقرب من موقع لليونيفيل في منطقة كفر شوبا. وأضاف أن البعثة رصدت أيضا "مئة طلقة نارية مباشرة سقطت بالقرب من شبعا في القطاع الشرقي يوم أمس".

وقال: "نذكّر جميع الأطراف بالتزامها بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة واحترام ممتلكاتهم في جميع الأوقات".

من جهة أخرى، قال حق إن قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل واصلت اكتشاف مخابئ أسلحة وذخيرة غير مرخصة والإبلاغ عنها للجيش اللبناني للتخلص منها، بما في ذلك صناديق هاون ونفق ومعدات عسكرية تم اكتشافها يوم أمس الثلاثاء في القطاع الغربي.

وأخبر الصحفيين أنه كجزء من مهمة قوات حفظ السلام لبناء قدرات الجيش اللبناني، دربت اليونيفيل مؤخرا أفرادا من الجيش على الوعي بالتهديدات المتفجرة وتقنيات الدفاع. وأضاف أن اليونيفيل تواصل أيضا تنفيذ دوريات مشتركة مع الجيش اللبناني لضمان الأمن أثناء موسم حصاد الزيتون بالقرب من الخط الأزرق.