فتح باب التقديم لاختبار برنامج الأمم المتحدة لتوظيف المهنيين الشباب

يتألف البرنامج من اختبار قبول - يُجرى على شبكة الإنترنت - يليه تطوير مهني لمن اجتازوا الاختبار. يُجرى الاختبار مرة واحدة سنويا في مجالات مختلفة، بناء على احتياجات التوظيف في الأمم المتحدة.

هذا العام، يُجرى الاختبار في مجال التواصل العالمي (الإعلام). ويُتاح الاختبار لمواطني قائمة الدول* المشاركة في البرنامج، والتي تتغير من عام لآخر.

من الدول المشاركة في البرنامج هذا العام: الكويت، ليبيا، عُمان، قطر، السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، إسرائيل.

على الرابط، مزيد من المعلومات حول البرنامج.

*القائمة الكاملة للدول الأعضاء بالأمم المتحدة المشاركة في الاختبار لعام 2025:

أندورا، أنغولا، بليز، بروناي دار السلام، الصين، كوبا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، دومينيكا، غينيا الاستوائية، ألمانيا، غرينادا، غينيا بيساو، إندونيسيا، إسرائيل، اليابان، كيريباس، الكويت، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، ليبيريا، ليبيا، ليختنشتاين، لوكسمبورغ، مالطا، جزر مارشال، ولايات ميكرونيزيا الموحدة، موناكو، ناورو، عُمان، بالاو، بنما، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، قطر، سانت فنسنت وجزر غرينادين، ساو تومي وبرينسيبي، المملكة العربية السعودية، سنغافورة، سلوفينيا، جزر سليمان، تيمور ليشتي، تركمانستان، توفالو، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، فانواتو وفيتنام.