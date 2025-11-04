الأمم المتحدة: الإعصار ميليسا أثر على نصف سكان جامايكا وفاقم المعاناة في هايتي

وأكد مكتب الأوتشا أنه على الرغم من الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية، بما في ذلك الطرق وشبكات الكهرباء والاتصالات والمرافق الصحية، فإن الأمم المتحدة وشركاءها الإنسانيين يواصلون دعم جهود الاستجابة الحكومية وضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى من هم في أمس الحاجة إليها.

واستجابة للضغط الشديد على الخدمات الصحية، نشرت منظمة الصحة للبلدان الأمريكية فريقا طبيا طارئا في جامايكا، فيما تخطط لتقديم مزيد من الدعم. وفي المؤتمر الصحفي اليومي في نيويورك، قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، إن المستشفيات في البلاد أفادت بأن لديها "إمدادات غذائية تكفي لبضعة أيام فقط، بالإضافة إلى نقص حاد في المياه والوقود للكهرباء، مما يؤثر على قدرتها على تقديم الرعاية".

وأضاف حق أن برنامج الأغذية العالمي يقدر أن ما يصل إلى 360 ألف شخص قد يحتاجون إلى مساعدات غذائية، مضيفا أن اليونيسف وشركاءها يعملون على استعادة خدمات المياه والصرف الصحي الآمنة، لا سيما في الملاجئ والمجتمعات المتضررة.

تفاقم المعاناة في هايتي

فيما يتعلق بالوضع في هايتي، أفادت السلطات هناك بمقتل ما لا يقل عن 30 شخصا في أعقاب الإعصار ميليسا. وقال حق إن الأمم المتحدة وشركاءها يكثفون جهود الإغاثة، حيث قدّم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية لأكثر من 12 ألف شخص في جميع أنحاء مقاطعة غراند سود، كما نشر نظام اتصال بالإنترنت.

من جانبها، وفرت اليونيسف 2900 مجموعة من لوازم المياه والنظافة والصرف الصحي في جميع أنحاء المقاطعة الجنوبية، لتصل إلى حوالي 14500 شخص.

وأشارت منظمة الأغذية والزراعة إلى خسائر في محاصيل الفاصوليا والذرة والفواكه، بالإضافة إلى أضرار لحقت بالبنية التحتية لصيد الأسماك نتيجة الإعصار في هايتي. وقال السيد حق إنه من المتوقع أن يؤدي هذا إلى تفاقم الجوع "في بلد يعاني نصف سكانه بالفعل من انعدام الأمن الغذائي".

وأضاف أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية يواصل العمل بشكل وثيق مع السلطات والشركاء لضمان استجابة "متسقة وفعالة ومنسقة جيدا، مما يُسهّل تبادل المعلومات ويدعم الجهود الجماعية للوصول إلى السكان المتضررين".

إلا أن حق أشار إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية لهايتي لهذا العام، البالغة قيمتها 908 ملايين دولار، لم تمول سوى بنسبة حوالي %21.

يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، التقى اليوم برئيس الوزراء الكوبي مانويل ماريرو كروز، في الدوحة على هامش القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، حيث أكد استمرار تضامن المنظمة ودعمها للبلاد في مواجهة الدمار الذي خلّفه الإعصار ميليسا.