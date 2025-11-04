سوريا – الملايين تأثروا بخفض تمويل الخدمات الصحية، "جسر تعافي" البلاد غدا

كريستينا بيثكي القائمة بأعمال ممثل منظمة الصحة العالمية في سوريا حذرت من أنه مع انتقال سوريا من حالة الطوارئ إلى التعافي، برزت فجوة انتقالية، حيث يتراجع تمويل المساعدات الإنسانية قبل أن تتمكن الأنظمة الوطنية من تولي زمام الأمور.

وقالت في المؤتمر الصحفي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف متحدثة من دمشق عبر الفيديو: "شهد 7.4 مليون شخص بالفعل تقلصا في إمكانية الحصول على الأدوية والعلاج".

وأشارت إلى أنه في غضون شهرين فقط نتج عن هذا الأمر أن 210 ألف إحالة و122 ألف استشارة لحالات الصدمات لم تتم، وتمت 13,700 ولادة بدون مساعدة طبية مؤهلة، ولم يتمكن الناس من الوصول إلى 89 ألف استشارة في الصحة النفسية.

وقالت بيثكي: "لا تعمل سوى 58% من المستشفيات و23% من مراكز الرعاية الصحية الأولية بكامل طاقتها. ويُبقي النقص المزمن في الأدوية والكهرباء والمعدات، الخدمات هشة".

صورة قاتمة

نبهت المسؤولة في منظمة الصحة العالمية إلى أنه على الرغم من المسؤولية الحكومية العالية والخطة الاستراتيجية الوطنية للصحة ذات الأولوية لمدة عامين، إلا أن الاحتياجات آخذة في الازدياد.

وأوضحت أن الجفاف والمياه غير الآمنة وسوء الصرف الصحي تفاقم تفشي الكوليرا وداء الليشمانيات والقمل والجرب، بينما يهدد نقص الكهرباء سلاسل التبريد وضخ المياه وعمليات المستشفيات.

ويعود ما يقرب من 3 ملايين شخص إلى مناطق تعاني من نقص الأدوية والكوادر والبنية التحتية، مما يزيد الضغط على الخدمات الضعيفة أصلا، حسبما أفادت المسؤولة الأممية.

وقالت إن "صورة التمويل قاتمة"، مضيفة أن نداء منظمة الصحة العالمية لعام 2025 يبلغ 141.5 مليون دولار أمريكي، مع وجود فجوة قدرها 77 مليون دولار حتى تشرين الأول/أكتوبر 2025.

وأضافت بيثكي: "بدون دعم متوقع ومتعدد السنوات، قد ينهار النظام الصحي في الوقت الذي أصبح التعافي في متناول اليد".

وقالت المسؤولة الأممية إن "الحفاظ على استمرارية الخدمات الصحية اليوم هو جسر لتعافي سوريا غدا".