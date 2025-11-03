مفوض حقوق الإنسان يرحب بأول معاهدة لأستراليا مع الشعوب الأصلية

قال تورك في بيان صدر اليوم الاثنين إن "هذه مناسبة بالغة الأهمية لجميع الأستراليين. إنها تمثل خطوة رئيسية نحو العدالة والمساواة. إنها تعالج استمرار الإقصاء والتمييز ضد شعوب البلاد الأوائل، بسبب الاستعمار".

تنص المعاهدة على مستوى الولاية على إنشاء جمعية دائمة منتخبة ديمقراطيا لشعوب البلاد الأوائل، تُعرف باسم "جيلونغ وارل"، والتي ستضم أيضا هيئة لتقصي الحقائق تُسمى "نيرنا يوروك تيلكونا"، وهيئة للمساءلة تُعرف باسم "نغينما نغينغا وارا".

وأوضحت المفوضية السامية أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب الدعوة إلى الاعتراف الدستوري وإعطاء صوت للشعوب الأصلية التي أطلقها قادة السكان الأصليين عام 2017.

وقال تورك إن "ولاية فيكتوريا تقود مبادرة قادرة على إحداث تحول حقيقي، تضمن للشعوب الأصلية صوتا مباشرا في تقديم المشورة وصياغة القوانين والسياسات والممارسات التي تؤثر على حياتهم، بما يتماشى مع التزامات أستراليا الدولية في مجال حقوق الإنسان".

وأضاف أنه حان الوقت الآن للمضي قدما في تنفيذ المعاهدة والتشريعات المصاحبة لها، لإحداث تغيير حقيقي في حياة الشعوب الأصلية في فيكتوريا.

وقال المفوض السامي كذلك: "آمل أن يلهم هذا قادة آخرين في أستراليا وخارجها لاعتماد تدابير مماثلة للاعتراف بالشعوب الأصلية من خلال حوكمة شاملة وآليات مبتكرة للمشاركة والمصالحة. كل ذلك يعزز في نهاية المطاف مجتمعا قائما على الاحترام المتبادل وحقوق الإنسان للجميع".