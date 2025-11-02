تقرير أممي: عمال العالم يواجهون تفاقم عدم المساواة دون إصلاحات عاجلة

وقالت ماريا هيلينا أندريه، مديرة مكتب أنشطة العمال في منظمة العمل الدولية: "يجمع هذا التقرير أصوات وخبرات ومقترحات النقابات العمالية في جميع أنحاء العالم. لقد حدد العمال أولويات مشتركة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتشكيل مستقبل عمل أكثر شمولا".

وأشارت إلى أنه بينما تتغير الاقتصادات وأسواق العمل بسرعة، فإن أنظمة حماية العمال وحوكمتهم لم تواكب هذا التطور، مما أدى إلى تزايد انعدام الأمن وتعميق أوجه عدم المساواة.

دعوة إلى اقتصاد يركز على الإنسان

وفقا للتقرير، فإن التغير التكنولوجي، وضغوط المناخ، والتحولات الديموغرافية، وضعف آليات الحماية الاجتماعية، كلها عوامل تعيد تشكيل أماكن العمل بسرعة تفوق سرعة استجابة السياسات.

ودون اتخاذ إجراء، من المرجح أن تتفاقم أوجه عدم المساواة القائمة، خاصة بالنسبة للعمال في الوظائف غير الرسمية أو المؤقتة أو ذات الأجور المنخفضة. ومن ضمن الرسائل الرئيسية الواردة في التقرير:

⬅️العمل اللائق وحقوق العمل غير قابلة للتفاوض.

⬅️يجب أن تضع الحوكمة الاقتصادية الناس أولا.

⬅️يجب أن تكون التحولات التكنولوجية والمناخية عادلة وشاملة.

⬅️تتطلب الحقائق المحلية حلولا مصممة خصيصا.

⬅️تتحول النقابات العمالية للحفاظ على أهميتها.

انطلاق النقاش العالمي في الدوحة

تأتي هذه النتائج بينما يستعد أكثر من 8000 مشارك — بمن فيهم رؤساء الدول والحكومات، والوزراء، ومجموعات أصحاب العمل، ومنظمات المجتمع المدني، وممثلو الشباب — للتجمع في الدوحة لحضور مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، الذي يفتتح أعماله يوم الثلاثاء.

ستعيد القمة النظر في الالتزامات التي قُطعت لأول مرة في القمة الاجتماعية التاريخية في كوبنهاغن عام 1995 وتحديثها، في ظل تنامي عدم المساواة وانعدام الأمن والتشرذم الاجتماعي في أجزاء كثيرة من العالم.

رسالة المدير العام لمنظمة العمل الدولية

في رسالة سبقت انعقاد القمة، حث المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونغبو، الحكومات على العمل بطموح ووحدة. وأضاف: "يستحق الجميع فرصة متساوية للحصول على وظائف جيدة وازدهار مشترك. فلنتحد معا مرة أخرى — لتقديم تقدم عادل وشامل ودائم للناس في كل مكان."

أخبار الأمم المتحدة على الأرض

