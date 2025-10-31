الأمين العام يتوجه إلى الدوحة لحضور قمة التنمية الاجتماعية

من المقرر أن يسلط الأمين العام - في كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة - الضوء على التقدم المحرز منذ القمة العالمية الأولى للتنمية الاجتماعية في كوبنهاغن عام 1995، عندما تعهدت الحكومات بجعل القضاء على الفقر، وتوفير الفرص الكاملة للعمل والتكامل الاجتماعي- محورا أساسيا للتنمية.

كما سيتناول الأمين العام التحديات العالمية الكبرى التي يواجهها العالم اليوم، بما في ذلك تفاقم أوجه عدم المساواة، والبطالة، والفقر، والصراعات، وانتشار المعاناة الإنسانية. وأثناء مشاركته في القمة، من المتوقع أن يُشارك غوتيريش في فعالية حول التعليم.

ومن المقرر أن يعقد الأمين العام اجتماعات ثنائية مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني.

ومن المتوقع أن يلتقي الأمين العام أيضا الشيخة موزا بنت ناصر المسند، كما سيعقد عددا من الاجتماعات الأخرى.