غزة - تضرر نحو 87% من الأراضي الزراعية، ووقف إطلاق النار "فرصة" لإعادة التأهيل

هذا ما كشف عنه تحليل جديد أصدرته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ومركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (يونوسات)، الذي أظهر دمارا واسع النطاق للأراضي والصوبات الزراعية وآبار الري وغيرها من البنى التحتية الزراعية، وهي أصول أساسية لإنتاج الغذاء وسبل العيش.

وأوضح التحليل أن هذا الاتجاه يعكس التدمير المستمر والمتكرر للأراضي والأصول الزراعية، مشيرا إلى أن القاعدة الزراعية في غزة بشكل عام تعرضت للدمار.

لكنه أفاد بأن 37% من الأراضي الزراعية المتضررة في قطاع غزة أصبحت الآن متاحة فعليا لإعادة التأهيل والزراعة بعد وقف إطلاق النار. ضمن هذه المناطق التي يمكن الوصول إليها، لا يزال حوالي 600 هكتار من الأراضي سليمة، مما يتيح فرصة لإعادة بناء إنتاج الغذاء ودعم سبل العيش.

تقويض القدرة على إنتاج الغذاء

وكشف التحليل الأخير كذلك عن أن الأضرار التي لحقت بالآبار الزراعية، وهي حيوية للري، تفاقمت من 83% في نيسان/أبريل إلى ما يقرب من 87% في أواخر أيلول/سبتمبر، مما أثر بشكل أكبر على قدرة غزة على استدامة إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية.

بيث بيكدول نائبة المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة أكدت أن صور الأقمار الصناعية تظهر أن حجم الدمار الذي لحق بالأراضي الزراعية في غزة قد قوض بشدة قدرة القطاع على إنتاج الغذاء.

وأضافت: "مع ذلك، أتاح وقف إطلاق النار فرصة سانحة. هناك حاجة ماسة إلى دعم عاجل لإعادة تأهيل الأراضي الزراعية والبنية التحتية، وتمكين المزارعين من استئناف إنتاج الأغذية الطازجة، وإعادة بناء قطاعي مصايد الأسماك والثروة الحيوانية".

وفي حين تستعد الفاو للمشاركة في جهود إعادة تأهيل أوسع نطاقا عبر القطاعات، فإن نداءها العاجل لعام 2025 بقيمة 75 مليون دولار أمريكي لقطاع غزة لم يُمول إلا بنسبة 10%، مما يبرز الحاجة الملحة إلى موارد إضافية لإعادة بناء سبل العيش.

تجنب تعريض المدنيين للخطر

وعلى نفس الصعيد، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة مجددا ضرورة امتناع جميع الأطراف عن أي أنشطة تعرض المدنيين، بمن فيهم عمال الإغاثة، للخطر، مذكرا الجيش الإسرائيلي بالتزاماته بتوخي الحذر المستمر، وتجنب التعرض لهم طوال جميع عملياته العسكرية.

ونقل ستيفان دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي عن الزملاء في مجال العمل الإنساني ورود أنباء عن وقوع بعض الغارات يوم أمس الخميس في المنطقة القريبة مما يسمى بالخط الأصفر، وهي المنطقة التي بدأت القوات الإسرائيلية بتحديدها داخل غزة كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار. وأضاف: "وفقا لمصادر محلية، أسفرت هذه الغارات عن وقوع إصابات".

استمرار جمع المساعدات

وقال دوجاريك إنه وفقا لآلية الأمم المتحدة التي أقرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2720، فإن الأمم المتحدة وشركاءها تمكنوا من جمع 24 ألف طن متري من المساعدات من المعابر منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قبل بضعة أسابيع، مضيفا أن تلك المساعدات تشمل الغذاء والدواء والإمدادات الطبية والمكملات الغذائية ومواد المأوى.

وأضاف: "وفقا لآلية القرار 2720، حدث انخفاض كبير في عمليات اعتراض أو نهب أو أخذ الإمدادات التي جمعناها نحن وشركاؤنا من المعابر في غزة أثناء محاولتهم الوصول إلى مستودعاتنا".

احتياجات صحية هائلة

بدورها، قالت منظمة الصحة العالمية إنها سلمت أكثر من 840 منصة نقالة من الإمدادات الطبية المنقذة للحياة إلى غزة، بما في ذلك الأنسولين والأجهزة المساعدة والأدوية الأساسية ومستلزمات الكوليرا والجراحة، منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. كما دعمت فرق المنظمة مع الشركاء تقديم خدمات التغذية التي تهدف إلى علاج 2500 طفل.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة إنه "على الرغم من هذه التطورات الإيجابية، لا يزال النظام الصحي في غزة يواجه تحديا كبيرا في تلبية الاحتياجات الهائلة للناس". وأضاف أنه وفقا لوزارة الصحة في غزة، قُتِل أكثر من 1700 عامل صحي منذ بداية الحرب وحتى 7 تشرين الأول/أكتوبر من هذا العام.

مساعي استعادة ظروف التعليم

مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أفاد بأنه على صعيد التعليم، يوسع الشركاء نطاق تدخلاتهم، قدر الإمكان، لاستعادة الحد الأدنى من ظروف التعليم والتعلم لأكثر من 630 ألف طفل في سن الدراسة ممن فقدوا أكثر من عامين دراسيين.

وأضاف أن الشركاء دعموا إعادة تأهيل أكثر من 90 فصلا دراسيا في دير البلح وخان يونس، من أصل أكثر من 2000 فصل دراسي تحتاج إلى إعادة تأهيل في جميع أنحاء قطاع غزة، بحسب تقييم لوزارة التربية والتعليم.

وحذر من أنه لا تزال القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على دخول اللوازم التعليمية تعيق الاستجابة.

وجدد المكتب الدعوة إلى فتح جميع المعابر، والسماح لمزيد من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات بإدخال إمدادات الإغاثة إلى غزة.