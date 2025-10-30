اليونيفيل تبدي القلق بشأن إجراء إسرائيلي ينتهك سيادة لبنان والقرار 1701

وفي بيان صحفي جددت اليونيفيل دعوتها لجميع الأطراف إلى الالتزام الكامل بوقف الأعمال العدائية. وأشارت إلى أن بسط سلطة الدولة من خلال مؤسساتها هو جوهر القرار 1701.

وأكدت أنها تبقى على تواصل مع القوات المسلحة اللبنانية بشأن الحادث.

يُذكر أن الخط الأزرق، الذي يمتد لمسافة 120 كيلومترا على طول حدود لبنان الجنوبية، هو "خط انسحاب" وضعته الأمم المتحدة عام 2000 لغرض عملي هو تأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وهو لا يخلّ بأي اتفاقيات حدودية مستقبلية بين الدولتين العضوين في الأمم المتحدة.

من ناحية أخرى، تواصل اليونيفيل والجيش اللبناني دعم المجتمعات المحلية في مختلف مناطق جنوب لبنان. ومن خلال فتح الطرقات وإزالة الذخائر غير المنفجرة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، تساعد بعثة حفظ السلام الأممية العائلات على العودة إلى منازلها والأطفال على استئناف دراستهم في القرى التي تأثرت مباشرة بالأحداث.

ولا تقتصر هذه الجهود على حماية المجتمعات في الوقت الحالي، بل تسهم أيضا في تعزيز الاستقرار المستدام وصمود المجتمعات على المدى الطويل.