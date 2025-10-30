الإعصار ميليسا يترك آثارا مدمرة في منطقة الكاريبي، والأمم المتحدة تدعم الاستجابة

الأمم المتحدة وشركاؤها يقدمون المساعدة ويدعمون تقييم الأضرار والتنسيق والخدمات اللوجستية بالتعاون الوثيق مع السلطات الوطنية.

وتوجه اليوم فريق من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إلى جامايكا لتعزيز مكتب المنسق المقيم ودعم عمليات الطوارئ الوطنية. ولا تزال فرق متخصصة إضافية على أهبة الاستعداد في حال طلبت الحكومات مزيدا من الدعم.

في جامايكا، أفادت السلطات بحدوث فيضانات شديدة وانهيارات أرضية وانقطاع للتيار الكهربائي. وبدأ برنامج الأغذية العالمي عمليات لوجستية لتوصيل إمدادات الإغاثة من المركز اللوجستي الإقليمي لمنطقة البحر الكاريبي في باربادوس، بما في ذلك 2000 مجموعة غذائية طارئة تُنقل جوا، بالإضافة إلى مواد أخرى تصل عن طريق البحر.

وفي كوبا، تقدم الأمم المتحدة وشركاؤها مساعدات أساسية. ومع تفعيل خطة العمل الاستباقية قبل وصول الإعصار، تمكنت وكالات الأمم المتحدة من تقديم مساعدات مبكرة، بما في ذلك الإمدادات الصحية، والأقمشة المشمعة، والمولدات الكهربائية، والمواد الزراعية.

وفي هايتي، أفاد مكتب الأوتشا بأن الأمطار الغزيرة والرياح القوية المرتبطة بالإعصار ميليسا تسببت في فيضانات شديدة وانهيارات أرضية ودمار في عدة مقاطعات. ولجأ أكثر من 14,000 شخص إلى أكثر من 100 مأوى مؤقت في جميع أنحاء البلاد.

ووفقا للسلطات، لقي 24 شخصا حتفهم، وأصيب 17 آخرون، ولا يزال 18 في عداد المفقودين، معظمهم في بلدة بيتي غواف في المقاطعة الغربية، حيث فاض نهر لا ديغ، مجرفا عشرات المنازل وموديا بحياة 10 أطفال.

ولا تزال الاحتياجات الإنسانية كبيرة، لا سيما في مجال المياه النظيفة، ولوازم النظافة، والصرف الصحي. كما أن هناك احتياجات إلى مواد الإيواء والبطانيات ودعم النقل للوصول إلى المجتمعات المعزولة.

وقد أتاحت الإجراءات الاستباقية وتدابير التأهب للشركاء في العمل الإنساني تنفيذ الاستجابة بسرعة.

وفي جمهورية الدومينيكان، تدعم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين استجابة الحكومة، وتحافظ على التنسيق الوثيق مع السلطات الوطنية والشركاء لضمان وصول المساعدة إلى المجتمعات التي يصعب الوصول إليها والضعيفة. وقد تم توفير مواد إغاثة أساسية للمناطق المتضررة، ويجري التنسيق مع شركاء الأمم المتحدة لتسهيل تقديم الدعم عبر الحدود إلى هايتي.