العمليات الإنسانية في غزة تتزايد بشكل مستمر، لكنها لا تزال تواجه عقبات

في المؤتمر الصحفي اليومي في نيويورك اليوم الخميس، قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، إن العاملين الإنسانيين جمعوا مواد إغاثة من معبر كرم أبو سالم الخاضع للسيطرة الإسرائيلية، شملت أغطية بلاستيكية، وملابس شتوية، ومستلزمات نظافة، ومجموعات النظافة النسائية، وغذاء، وأكثر من 220 ألف لتر من الديزل لتشغيل الخدمات الأساسية.

إلا أنه أفاد نقلا عن مكتب الأوتشا بأن العامليين الإنسانيين اضطروا إلى الحد من عمليات الجمع هذه بسبب إعادة توجيه المساعدات التي أمرت بها السلطات الإسرائيلية.

وأشار إلى أن القوافل تُجبر الآن على المرور عبر ممر فيلادلفيا على طول الحدود مع مصر، ثم على طريق ساحلي ضيق. وأضاف: "هذا الطريق ضيق ولحقت به أضرار ومزدحم بشدة. وظلت الحركة بطيئة، حتى بعد أن أصلح برنامج الأغذية العالمي الطريق. هناك حاجة إلى معابر وطرق داخلية إضافية لتوسيع نطاق عمليات الجمع والاستجابة".

في غضون ذلك، أفاد برنامج الأغذية العالمي بأن قنوات التوزيع التابعة له في غزة عادت للعمل، وأن أكثر من نصف مليون شخص تلقوا مساعدات غذائية من خلال 43 نقطة توزيع عامة. وقال السيد حق إن هذه زيادة كبيرة - "على الرغم من أنها لا تزال تغطي حوالي 35 في المائة فقط من الهدف الشهري البالغ 1.6 مليون شخص".

وأشار السيد حق إلى أن الأونروا أعادت أيضا فتح إحدى نقاطها الطبية في مدينة غزة، والتي تقدم الرعاية الأساسية للأسر.

وأضاف أن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وزع ما يقرب من 210 آلاف لتر من الوقود في جنوب وشمال غزة أمس - "مما يساعد على استمرار العمليات الحيوية لدعم المياه والصرف الصحي والصحة والغذاء وإزالة الأنقاض والاتصالات الأساسية والتعليم والحماية والخدمات اللوجستية الإنسانية".

وفيما يتعلق بالضفة الغربية، قال نائب المتحدث الرسمي للصحفيين إن منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، رامز الأكبروف، قاد زيارة ميدانية إلى رام الله لتسليط الضوء على التحديات التي يواجهها الفلسطينيون خلال موسم قطف الزيتون الحالي.

وقال السيد حق إنّ الزيارة تأتي في ظلّ تصاعد هجمات المستوطنين واستمرار القيود المفروضة على الوصول "التي تقوّض مجتمعة سبل عيش الناس ورفاههم وكرامتهم، وتضغط على العائلات للتخلي عن الزراعة ومغادرة مجتمعاتها".

يذكر أن مكتب الأوتشا وثق ما لا يقل عن 126 هجوما للمستوطنين مرتبطة بموسم قطف الزيتون هذا الشهر، مما أسفر عن وقوع إصابات أو أضرار في 70 قرية فلسطينية.