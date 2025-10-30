تغطية شاملة - السودان يحتل الصدارة في الأمم المتحدة: اجتماع في مجلس الأمن وتقرير أمام الجمعية العامة
السلم والأمن
عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا تناول الأوضاع في السودان في ظل التصعيد في مدينة الفاشر في شمال دارفور بعد سيطرة قوات الدعم السريع عليها. استمع الأعضاء إلى إحاطة من مسؤوليْن أمميين قبل عقد مشاورات مغلقة تحدث فيها المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان. كما قدمت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان تقريرها إلى الجمعية العامة.
في هذه التغطية الحية، استعرضنا لكم:
⬅️البيان الصحفي الصادر عن أعضاء مجلس الأمن حول الفاشر،
⬅️تقرير بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان،
⬅️إحاطة مارثا بوبي، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون أفريقيا،
⬅️كلمة وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر،
⬅️كلمات عدد من أعضاء مجلس الأمن، منهم الجزائر، الولايات المتحدة، وروسيا، بالإضافة إلى كلمتي السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة.
يمكنكم متابعة الاجتماع على الفيديو إلى اليسار، بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.