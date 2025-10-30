تغطية شاملة - السودان يحتل الصدارة في الأمم المتحدة: اجتماع في مجلس الأمن وتقرير أمام الجمعية العامة

في هذه التغطية الحية، استعرضنا لكم:

⬅️البيان الصحفي الصادر عن أعضاء مجلس الأمن حول الفاشر،

⬅️تقرير بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان،

⬅️إحاطة مارثا بوبي، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون أفريقيا،

⬅️كلمة وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر،

⬅️كلمات عدد من أعضاء مجلس الأمن، منهم الجزائر، الولايات المتحدة، وروسيا، بالإضافة إلى كلمتي السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة.

يمكنكم متابعة الاجتماع على الفيديو إلى اليسار، بالترجمة الفورية إلى اللغة العربية.