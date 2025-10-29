مفوض حقوق الإنسان: تقارير مقتل أكثر من 100 فلسطيني في غزة في غارات إسرائيلية، "مروعة"

وفي بيان صادر عن مكتبه اليوم الأربعاء، شدد فولكر تورك على أنه يجب على إسرائيل الامتثال لالتزاماتها المستمرة بموجب القانون الدولي الإنساني، وهي مسؤولة عن أي انتهاكات.

وقال إنه من المحزن أن عمليات القتل هذه وقعت في الوقت الذي بدأ فيه سكان غزة، الذين عانوا طويلا، الشعور بأمل في أن ينتهي وابل العنف المتواصل.

وشدد على أنه يجب على جميع أطراف النزاع التصرف بحسن نية لتنفيذ وقف إطلاق النار. ودعا الدول، وخاصة تلك ذات النفوذ الخاص، إلى بذل كل ما في وسعها لضمان الامتثال لوقف إطلاق النار.

وقال تورك إن العامين الماضيين جلبا معاناة وبؤسا لا يوصفان، وتدميرا شبه شامل لغزة، مشددا على أنه "لا ينبغي لنا أن نسمح لهذه الفرصة للسلام والطريق نحو مستقبل أكثر عدلا وأمنا أن تفلت من بين أيدينا".