الأونروا توسع برنامجها التعليمي في غزة: مئات آلاف الطلاب استأنفوا الدراسة

وذكر أن أكثر من 25 ألف طفل انضموا حتى الآن إلى "مساحات التعلم المؤقتة" التي أنشأتها الأونروا، وأن الوكالة ستواصل زيادة عدد هذه المواقع.

بالتوازي مع ذلك، قال لازاريني إن الأونروا تقدم دروسا عبر الإنترنت تهدف إلى الوصول إلى حوالي 300,000 طفل. وأكد أن محو الأمية والتعليم هما بمثابة العلاج لليأس والصدمات النفسية.

وأضاف: "ما كان لأي من ذلك أن يتحقق لولا الآلاف من معلمي الأونروا" الذين قال إنهم يثبتون كل يوم أن الأونروا تنجح في عملها.

تجدد الغارات الجوية في الضفة الغربية

أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة عن قلقه إزاء تجدد الغارات الجوية في الضفة الغربية.

وقال: "إن استخدام الغارات الجوية في الضفة الغربية المحتلة غير قانوني. لا يرقى الوضع في الضفة الغربية إلى مستوى الأعمال العدائية بين أطراف نزاع مسلح. لذلك، تخضع عمليات قوات الأمن الإسرائيلية لمعايير وقواعد حقوق الإنسان الدولية المطبقة على مسؤولي تنفيذ القانون".

وأضاف مكتب حقوق الإنسان أن ذلك يعني ما يلي:

⬅️إن استخدام الأسلحة والتكتيكات المصممة لخوض الحروب، مثل الغارات الجوية، يتعارض مع معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان المطبقة على أجهزة تنفيذ القانون المدنية،

⬅️يجب أن يقتصر استخدام قوات الأمن الإسرائيلية للأسلحة النارية والأسلحة القاتلة المماثلة على الحالات التي يكون فيها ذلك ضروريا للغاية كحل أخير للحماية من تهديد وشيك بالقتل أو الإصابة الخطيرة،