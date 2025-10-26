الأمم المتحدة ترحب بالإعلان المشترك من كمبوديا وتايلند

وأثناء زيارته لماليزيا رحب أنطونيو غوتيريش أيضا بالجهود التي تم الاتفاق عليها لتخفيف معاناة المدنيين، بما في ذلك عبر التعاون في مجال إزالة الألغام لأغراض إنسانية.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة في بيان صحفي إن الأمين العام يعرب عن الأمل في أن يمهد هذا الإعلان الطريق نحو السلام المستدام.

وأضاف البيان أن غوتيريش يشعر بالتقدير العميق للدور المهم الذي قامت به ماليزيا - بصفتها رئيسة رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) - والولايات المتحدة في تيسير التوصل إلى هذا الإعلان.

وجدد البيان الصحفي تأكيد الأمم المتحدة لالتزامها بدعم جميع الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة.