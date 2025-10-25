الأمم المتحدة تفتح باب التوقيع على أول اتفاقية عالمية لمكافحة الجريمة السيبرانية
في عاصمة هانوي، فيتنام تم فتح باب التوقيع على أول اتفاقية عالمية لمنع الجريمة السيبرانية والتصدي لها لمواجهة التهديد المتصاعد لتلك الجرائم، إذ تسهل إساءة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ارتكاب جرائم مثل الإرهاب، والاتجار بالبشر، والجرائم المالية، وتهريب المخدرات على نطاق غير مسبوق.
وقعت الاتفاقية 65 دولة، ويتعين بعد ذلك على كل دولة المصادقة عليها وفقا لإجراءاتها الوطنية الخاصة.
خلال مراسم توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الاتفاقية تشكل "صكا قويا وملزما قانونا لتعزيز دفاعاتنا الجماعية ضد الجرائم السيبرانية. وهي دليل على استمرار قوة إيجاد حلول مشتركة ومتعددة الأطراف، وتعهد بألا تترك أي دولة، مهما كان مستوى تنميتها، دون حماية في مواجهة الجرائم السيبرانية."
من أبرز النقاط المتعلقة بالاتفاقية:
غادة والي المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة قالت إن "الجريمة السيبرانية تغير ملامح الجريمة المنظمة كما نعرفها. وتمنح اتفاقية الأمم المتحدة الجديدة الدول الأعضاء أداة حيوية للتعاون معا لمكافحة الجريمة السيبرانية. إن التوقيع على الاتفاقية يؤكد مجددا الأهمية الدائمة للتعاون متعدد الأطراف بعد خمس سنوات من المفاوضات".
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت الاتفاقية في ديسمبر/كانون الأول 2024، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بعد مرور 90 يوما من تصديق الدولة الأربعين عليها.