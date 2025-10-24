الأمم المتحدة: تأثر نحو مليون شخص بالفيضانات المدمرة في جنوب السودان

وأفاد المكتب بأنه حتى يوم أمس الخميس، أثرت الفيضانات الشديدة وواسعة النطاق على أكثر من 960 ألف شخص في ست ولايات، معظمهم في جونقلي والوحدة. ونزح حوالي 335 ألف شخص، ولجأ الكثيرون منهم إلى المناطق المرتفعة بحثا عن الأمان.

وقال المكتب إنه منذ الشهر الماضي، أثرت الفيضانات على أكثر من 140 مرفقا صحيا، تضرر ما يقرب من ثلثها أو غمرتها المياه بالكامل، مما أدى إلى تعطيل الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية لآلاف الأشخاص في وقت يعاني جنوب السودان من تفشي الأمراض، بما في ذلك الكوليرا والملاريا.

وفي الأسبوع الماضي، أبلغت منظمة الصحة العالمية عن أكثر من 104 آلاف حالة إصابة بالملاريا، بما في ذلك 16 حالة وفاة، في جميع أنحاء البلاد. ويمثل هذا زيادة بنسبة 15% في الحالات عن الأسبوع السابق، ويرجع ذلك في الأساس إلى الفيضانات المستمرة.

دعم مستمر رغم التحديات الكبيرة

وذكّر مكتب أوتشا بأن جنوب السودان يواجه أيضا صراعا مستمرا وانعداما حادا للأمن الغذائي، كما تُفاقم الفيضانات الوضع الإنساني المتردي أصلا في البلاد.

وأوضح أنه على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه الوصول إلى ولايات الوحدة وجونقلي وأعالي النيل، فإنه وشركاء الأمم المتحدة في المجال الإنساني يواصلون إيصال المساعدات الحيوية إلى المتضررين من الفيضانات، ويجرون تقييمات للاحتياجات لدعم الاستجابة المستمرة. كما يعمل برنامج الأغذية العالمي على الأرض لتقديم المساعدات الغذائية والتغذوية.

منظمة الصحة العالمية وشركاؤها قدموا أكثر من 50 طنا متريا من الإمدادات الطبية لدعم الاستجابة في ولايات جونقلي والوحدة وأعالي النيل، مع وجود المزيد من المساعدات قيد الإعداد، بما في ذلك الخيام ومستلزمات مكافحة الكوليرا ومستلزمات الصحة الطارئة.

بدورها، قدمت فرق الصحة التابعة للمنظمة الدولية للهجرة الأدوية وغيرها من أشكال الدعم. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، وقعت المنظمة اتفاقا مع مسؤولين في جنوب السودان لاستثمار 8.5 مليون دولار في بناء بنية تحتية مقاوِمة للفيضانات وإعادة تأهيل قنوات الصرف لحماية بلدة بور في ولاية جونقلي.