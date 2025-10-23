المنظمة الدولية للهجرة تعرب عن حزنها العميق لوفاة 40 مهاجرا قبالة ساحل تونس

وأشارت المنظمة في بيان أصدرته اليوم الخميس إلى أن بلاغا من سفينة صيد قريبة أدى إلى إنقاذ 30 شخصا، من بينهم مهاجرون من الكاميرون وكوت ديفوار وغينيا. إلا أنها أكدت أن 40 شخصا لقوا حتفهم نتيجة الحادث - من بينهم تسع نساء و19 رجلا و12 طفلا دون سن الخامسة، وقدمت خالص تعازيها لأسر الضحايا.

وأشارت المنظمة إلى أن هذا الحادث يعد "أحد أخطر الحوادث البحرية المسجلة على طول ساحل شمال أفريقيا هذا العام"، وأكدت الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات منسقة لمنع مزيد من الخسائر في الأرواح على طول طريق وسط البحر الأبيض المتوسط.

وفقا لمشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة، يُعدّ وسط البحر الأبيض المتوسط ​​"أخطر طريق للهجرة في العالم"، حيث سُجلت نحو ألف حالة وفاة واختفاء هذا العام، من بينها 30 طفلا فقدوا حياتهم قبالة سواحل تونس وحدها. ومنذ عام 2014، لقي أكثر من 25 ألف شخص حتفهم على هذا الطريق.

وأكدت المنظمة الدولية للهجرة دعمها للدول الواقعة على طول طرق الهجرة الرئيسية من خلال عمليات البحث والإنقاذ التي تراعي الحماية، ومن خلال الجهود المبذولة لتوسيع مسارات الهجرة الآمنة والنظامية.