تونس - الأمم المتحدة تطلق مبادرة جديدة لبناء السلام

ويدعم صندوق بناء السلام استجابات أممية مشتركة، تربط ركائز التنمية والعمل الإنساني وحقوق الإنسان وبناء السلام، جميع تمويله يأتي بشكل طوعي من الدول الأعضاء.

في المؤتمر الصحفي اليومي في نيويورك، قال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن المبادرة ستنفّذ من قبل منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف، بالشراكة مع الحكومة التونسية.

وأضاف أن المشروع سيعزز "الإدارة المحلية الشاملة والتشاركية للمياه" في منطقتي قفصة والقيروان خلال العامين المقبلين، اللتين تأثرتا بشدة بندرة المياه الناجمة عن تغير المناخ، "مع التركيز بشكل خاص على مشاركة النساء والشباب".