غزة - الأمم المتحدة تكثف جهود الإغاثة وتؤكد ترحيبها برأي محكمة العدل الدولية

توزيع المساعدات الغذائية المقدمة من الأمم المتحدة في منطقة المغازي، قطاع غزة
© WFP/Jaber Badwan
توزيع المساعدات الغذائية المقدمة من الأمم المتحدة في منطقة المغازي، قطاع غزة

المساعدات الإنسانية

تواصل وكالات الأمم المتحدة الإنسانية جهودها المكثفة لتوصيل المساعدات المنقذة للحياة بأنحاء غزة، مؤكدة على ضرورة فتح المعابر وتيسير الوصول الإنساني. وعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعه الدوري حول الأوضاع في فلسطين. ورحب مفوض حقوق الإنسان بالرأي الاستشاري الصادر من محكمة العدل الدولية بشأن الالتزامات التي تتحملها إسرائيل.

تابعوا التغطية المتواصلة في هذا المقال، حول التطورات في غزة وعمل الأمم المتحدة في فلسطين بشكل عام.

