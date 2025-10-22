تقدم في إيصال المساعدات إلى غزة رغم التحديات واستمرار إغلاق المعابر الشمالية

وأفاد شركاء الأمم المتحدة في المجال الإنساني الذين يراقبون تدفقات السكان عبر غزة بأن الناس يواصلون التحرك نحو المناطق التي كانت محظورة قبل وقف إطلاق النار. وقد تم الإبلاغ عن أكثر من 425,000 حركة من الأجزاء الجنوبية إلى الشمالية من القطاع منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر.

في شمال غزة، زار الشركاء في المجال الإنساني، يوم أمس الثلاثاء، موقع نزوح في جباليا ومدرستين يقيم فيهما نازحون في بيت لاهيا.

ولم يكن يتسنى لعمال الإغاثة الوصول إلى هذه المناطق قبل وقف إطلاق النار بسبب العمليات العسكرية. وتحتاج أكثر من 200 عائلة تقيم في هذه المواقع بشكل عاجل إلى الغذاء والمياه والمراحيض ومجموعات الفراش ومواد النظافة. وأكدت الأمم المتحدة أنها تبذل مع شركائها قصارى الجهود لتكثيف المساعدة.

بالأمس الثلاثاء، أكدت منظمة الصحة العالمية العزم على إعادة بناء وإصلاح النظام الصحي في غزة على الرغم من أن الاحتياجات هائلة.

تسهيل حركة المساعدات والوقود

ويوم أمس أيضا، تمكنت فرق الأمم المتحدة من رصد البضائع التي تدخل عبر معبر كيسوفيم بموجب آلية الأمم المتحدة التي أقرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2720. وقد أصبح ذلك ممكنا بعد أن سهلت السلطات الإسرائيلية وصول الفرق الأممية.

ومن أصل 10 بعثات إنسانية تم تنسيقها مع السلطات الإسرائيلية، تم تسهيل ستة منها، شملت جمع خزانات المياه ومجموعات النظافة والوقود من المعابر إلى غزة. واليوم، تمكنت فرق الأمم المتحدة من جمع عدة صهاريج وقود ومئات من شحنات حفاضات الأطفال.

ويوم الاثنين، تم جمع ما لا يقل عن 145 شاحنة منسقة من قبل الأمم المتحدة تحمل ما يقرب من 1,500 طن متري من المساعدات من معبري كرم أبو سالم وكيسوفيم – وذلك وفقا للوحة بيانات آلية الأمم المتحدة 2720.

كان ما يقرب من ثلاثة أرباع المساعدات التي تم جمعها عبارة عن مواد غذائية، ولكن الأمم المتحدة وشركاءها تمكنوا أيضا من جمع مواد الإيواء، وعلف الحيوانات، والإمدادات الصحية، ومستلزمات المياه والصرف الصحي والنظافة.

وفيما يتعلق بالمساعدات التي تدخل غزة، تم تفريغ حمولة 263 شاحنة من الأمم المتحدة وشركائها في معبري كرم أبو سالم وكيسوفيم يوم الاثنين. كانت الشاحنات تحمل 1,600 طن متري من المساعدات، أكثر من 40 في المائة منها كان طعاما.