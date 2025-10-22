محكمة العدل الدولية: إسرائيل ملزمة بضمان تسهيل الإغاثة وحماية موظفي الأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة
أصدرت محكمة العدل الدولية - وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة - اليوم رأيها الاستشاري بشأن "التزامات إسرائيل المتعلقة بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة وفيما يتعلق بها". وأكدت أن دولة إسرائيل، بصفتها قوة الاحتلال، مطالبة بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.
جاء الرأي الاستشاري استجابة لطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 79/232، والذي طرحت فيه أسئلة حول التزامات إسرائيل بما في ذلك ضمان وتسهيل توفير الإمدادات الضرورية التي تشتد الحاجة إليها لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة.
وفي ردها على السؤال، أكدت مـحكمة العدل الدولية أن دولة إسرائيل - بصفتها قوة الاحتلال - مطالبة بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني. ومن أبرز هذه الالتزامات التي أقرتها المحكمة بالإجماع:
تسهيل الإغاثة والتعاون مع المنظمات الدولية
كما رأت المحكمة، بأغلبية 10 أصوات مقابل صوت واحد، أن إسرائيل:
ضمان الحصانات والامتيازات للأمم المتحدة
أكدت المحكمة كذلك، بأغلبية 10 أصوات مقابل صوت واحد، على التزام إسرائيل بضمان الاحترام الكامل لـ:
وكانت محكمة العدل الدولية – وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة – قد بدأت جلسات استماع في نيسان/أبريل الماضي بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على فتوى (رأي استشاري) من المحكمة العدل الدولية حول الالتزامات الإسرائيلية.
أهمية عمل الأونروا
وذكرت المحكمة أن الأونروا هي الوكالة الرائدة للأمم المتحدة لتقديم الإغاثة والمساعدة للاجئين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة والدول المجاورة، وأنها تلعب دورا حاسما في قطاع غزة. وبذلك، فقد اندمجت بعمق في البنية التحتية المحلية للأرض الفلسطينية المحتلة، حيث توفر الاحتياجات الأساسية للسكان المحليين بما في ذلك الغذاء ومياه الشرب والرعاية الصحية والمأوى.
وأشارت المحكمة إلى حجم وإلحاح احتياجات سكان قطاع غزة، والارتباط الفريد والمستمر للأونروا بسكان الأرض الفلسطينية المحتلة، وأهمية عمل الوكالة لضمان تزويد سكان قطاع غزة بالإمدادات الكافية. ورأت المحكمة أنه ليس بالإمكان استبدال الأونروا في غضون مهلة قصيرة ودون خطة انتقال مناسبة.
الأمين العام
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وصف الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بأنه "قرار بالغ الأهمية"، معربا عن أمله في أن تلتزم به إسرائيل.
وأضاف في رده على سؤال صحفي في جنيف أن هذا القرار يأتي في لحظة تبذل فيها الأمم المتحدة قصارى جهدها لتعزيز مساعداتها الإنسانية في غزة، "ولذلك فإن الرأي الاستشاري حاسم لكي نتمكن من التعامل مع الوضع المأساوي الذي لا يزال يعيش فيه سكان غزة".
المفوض العام للأونروا
في منشور على موقع إكس، رحب فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأونروا "بالقرار الواضح الذي لا لبس فيه" الصادر عن محكمة العدل الدولية اليوم والذي قال إنه ينص على ما يلي:
ومع وجود كميات هائلة من الغذاء والإمدادات الأخرى المنقذة للحياة على أهبة الاستعداد لنقلها إلى غزة من مصر والأردن، قال لازاريني إن الأونروا تمتلك الموارد والخبرة اللازمة للتوسع الفوري في الاستجابة الإنسانية في غزة والمساعدة في تخفيف معاناة السكان المدنيين.
محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة. وتتولى المحكمة الفصل طبقا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.