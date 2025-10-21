بمشاركة كيت بلانشيت، مفوضية شؤون اللاجئين تبرم شراكة مهمة في مهرجان الجونة السينمائي

النجمة السينمائية كيت بلانشيت - الحاصلة على جائزة الأوسكار المرموقة وسفيرة النوايا الحسنة العالمية للمفوضية - شاركت في فعالية توقيع مذكرة تفاهم بين مهرجان الجونة السينمائي ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ومفوضية شؤون اللاجئين.

تُعزز هذه المذكرة، وفق بيان صحفي صادر عن المفوضية، التعاون من أجل رفع الوعي والدفاع عن حقوق اللاجئين من خلال المنصات المختلفة للمهرجان.

وتم تكريم بلانشيت بمنحها جائزة "بطلة الإنسانية" خلال فعالية مخصصة لتكريم صمود اللاجئين.

وقالت كيت بلانشيت: "غالبا ما يُعرّف اللاجئون بما فقدوه، وليس بمن هم عليه. لكن أينما سافرتُ مع المفوضية، التقيتُ بأفراد استثنائيين. إنهم يسعون إلى الفرص، إلى المساهمة، إلى إعادة البناء، إلى الانتماء. هذه الجائزة تذكير بمدى ما يجب علينا فعله بعد. لندعم جميعا العمل الإنساني بكل طريقة ممكنة. هذا ليس وقت اللامبالاة."

وزارت بلانشيت جناح مؤسسة ساويرس في الهاب - The Hub، حيث التقت مجموعة من النساء اللاجئات الحرفيات اللاتي طوّرن منتجاتهن اليدوية بدعم من المؤسسة.

وقالت مفوضية شؤون اللاجئين إن الزيارة أكدت على أهمية تمكين المجتمعات اللاجئة من خلال مبادرات مستدامة مدرّة للدخل، "وعكست التزام الجونة بأن تكون مجتمعا متنوعا وشاملا يحتفي بالناس من جميع الخلفيات".

مزيد من التفاصيل على موقع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.