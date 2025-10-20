الأمم المتحدة أمام منتدى أسوان: أفريقيا تواجه تحديات وتقدم حلولا لخدمة العالم بأسره

عُقدت النسخة الخامسة لمنتدى أسوان للسلام يومي 19 و20 تشرين الأول/أكتوبر في أسوان – جنوب مصر- تحت شعار "عالم في تغير وقارة في حراك: مسيرة تقدم أفريقيا في ظل التحولات العالمية".

وقال الأمين العام أنطونيو غوتيريش في رسالة فيديو وجهها إلى المنتدى إن القارة الأفريقية تتعامل مع تحديات كبيرة، وتغتنم الفرص وتقدم الحلول التي لا تنفع القارة فحسب ولكن العالم بأسره.

وأضاف أن قيادة أفريقيا ومرونتها ورؤيتها، أساسية أكثر من أي وقت مضى "فيما نعمل لتشكيل مستقبل السلام والأمن والتنمية المستدامة".

وأشاد بتركيز المنتدى على الحلول التي تقودها أفريقيا والحوار الجامع وتمكين الشباب والنساء.

الموقع الرسمي للمنتدى أشار إلى انعقاد هذه النسخة تزامنا مع الذكرى الثمانين لإنشاء الأمم المتحدة، والذكرى الخامسة والعشرين لأجندة المرأة والسلم والأمن، ومرور عشر سنوات على وضع أجندة الشباب والسلم والأمن.

وأكد المنتدى الحرص على تضمين "صوت المرأة والشباب في صياغة الحلول المستدامة".

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة التعامل مع التحديات المترابطة - السلام والوساطة، التكامل الإقليمي، التحول الاقتصادي، الانتقال الأخضر، الصحة العامة، إمكانات ومخاطر الذكاء الاصطناعي وغيرها من الأمور.

ودعا إلى مواصلة العمل لتعزيز تعددية الأطراف من أجل المستقبل، بما يشمل ضمان تقوية التمثيل الأفريقي في المؤسسات الدولية عبر إصلاح الهيكل المالي العالمي ومجلس الأمن. وقال: "لقد طال الانتظار لحصول أفريقيا على تمثيل دائم (في مجلس الأمن الدولي)".

وأكد غوتيريش العمل المشترك لتحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063، واغتنام الفرصة لتشييد الجسور وتعزيز الحوار وتحقيق النتائج للناس والكوكب.

أُطلق منتدى أسوان أثناء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي عام 2019. ويُوصف بأنه "منصة أفريقية رفيعة المستوى تجمع بين القادة الأفارقة من الحكومات الوطنية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والمجتمع المدني" وغيرهم من الشركاء لإجراء مناقشات عملية قابلة للتنفيذ. ويسعى المنتدى إلى "تفعيل النهج الترابطي بين السلم والأمن والتنمية، من خلال دعم الحلول الأفريقية".