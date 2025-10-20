الأمم المتحدة تختتم مشاركتها في إكسبو 2025 بتأكيد التزامها بالتنمية والسلام والتنوع

وذكرت الأمم المتحدة في بيان صحفي أن جناحها في المعرض استقبل 406,828 زائرا، من بينهم رؤساء دول وحكومات، ووزراء، وأفراد عائلات ملكية، ومسؤولون أمميون رفيعون، وصحفيون، وممثلون عن الحكومات الوطنية والمحلية.

وخلال فترة انعقاده، التي استمرت 184 يوما، استضاف جناح الأمم المتحدة 24 معرضا مؤقتا بقيادة كيانات ومكاتب مختلفة تابعة للأمم المتحدة، ونظـّم أو شارك في تنظيم أكثر من 50 حدثا داخل وخارج الجناح.

وفي اليوم الأخير لجناح الأمم المتحدة، انضم الفريق الأممي إلى "حلقة الصداقة"، وهو تجمع لموظفي جمعية إكسبو والأجنحة قاموا بتشابك الأيدي لتشكيل دائرة على الحلبة الكبرى، للتعبير عن دعمهم لروح التصميم المعماري: "الوحدة في التنوع".

بعد ذلك، ألقى السيد ماهر ناصر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام للأمم المتحدة في إكسبو 2025 كلمة في المنتدى لاعتماد إعلان إكسبو 2025 أوساكا، كانساي، حيث أشار إلى أن المعرض ذكّرنا بأن "التعددية، والتبادل الثقافي، والتفاهم المتبادل ليست خيارات، بل هي ضرورية لتوجيه مستقبلنا".

مساحة للحوار والتواصل الإنساني

وفي رسالة بمناسبة ختام إكسبو، قال السيد ماهر ناصر إن إكسبو 2025 "أظهر لنا ما هو ممكن عندما يتحد العالم – ليس فقط لعرض الابتكار، بل لتخيل مستقبل مشترك. وفي زمن يسوده الانقسام وعدم اليقين، قدم هذا المعرض شيئا نادرا وحيويا: مساحة للحوار، والإبداع المشترك، والتواصل الإنساني".

وأضاف السيد ناصر أن زوار المعرض أتيحت لهم الفرصة لتجربة العالم كوطن واحد، حيث التقت الثقافات والتقاليد والتقنيات تحت سقف واحد. "وفي خضم الانقسامات المتزايدة، أصبح المعرض مثالا حيا للتعاون الدولي الحقيقي، حيث تعلم الناس من بعضهم البعض وشعروا بالانتماء".

أثر إيجابي

وأوضح أن ما يقرب من 40 في المائة من زوار المعرض أكملوا استبيانا أعده جناح الأمم المتحدة عبر الإنترنت، وصنف 95 في المائة تجربتهم في جناح الأمم المتحدة بشكل إيجابي. وأفاد 96 في المائة من المستجيبين بتحسن تصورهم للأمم المتحدة وقالوا إنهم شعروا بالإلهام لاتخاذ إجراءات من أجل مستقبل أفضل.

وقال ماهر ناصر: "هذه الأرقام، إلى جانب الابتسامات والدموع على وجوه الزوار المغادرين 'للمسرح الغامر'، تقف بمثابة دليل حقيقي على الأثر الذي تركته رسالتنا لديهم".

الدفاع عن التنوع والمساواة

وقال ماهر ناصر: "بصفتنا الأمم المتحدة، كنا فخورين بالمساهمة في روح وجوهر هذا المعرض، من خلال تعزيز أهـداف التنمية المستدامة، والدفاع عن التنوع والمساواة، وجمع الشركاء حول التحديات والآمال المشتركة".

وقدم المفوض الأممي الشكر لجميع الموظفين الأمميين الذين ساعدوا في إنجاح مشاركة الأمم المتحدة في إكسبو 2025. كما قدم شكر فريق الأمم المتحدة لحكومة اليابان، وجمعية اليابان لمعرض إكسبو 2025 العالمي، وجميع الزوار الذين جعلوا هذه الرحلة ذات مغزى كبير.

واختتم رسالته بالقول: "دعونا نمضي قدما بالزخم الذي بنيناه هنا في أوساكا، من أجل الناس، ومن أجل الكوكب، ومن أجل السلام".