غزة - الأمم المتحدة تطلق عملية واسعة النطاق لإزالة الأنقاض كخطوة أولى حاسمة للتعافي

وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر قد زار اليوم السبت أحد مواقع العمل في شارع الجلاء وسط مدينة غزة، برفقة ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فلسطين جاكو سيليرز، لتقييم التقدم المحرز في إزالة الأنقاض - التي تعتبر المرحلة الأولى من خطة شاملة لإدارة الأنقاض في قطاع غزة.

وفي حديثه لمراسل أخبار الأمم المتحدة في غزة، قال السيد سيليرز إن البرنامج يتولى الخطوة الأولى الحيوية لإزالة الأنقاض، "التي تُمثل تحديا كبيرا في غزة، حيث يتراوح حجم الأنقاض المُقدر بين 55 و60 مليون طن".

ولإعطاء فكرة عن حجم المشكلة، قال: "إذا بنيت جدارا بطول 12 مترا حول سنترال بارك (الحديقة الشهيرة في نيويورك) وملأته بالركام، فهذه تقريبا كمية الركام التي يجب إزالتها". يذكر أن مساحة سنترال بارك، تبلغ حوالي 3.41 كيلومترا مربعا، وهي تغطي حوالي 6% من مساحة جزيرة مانهاتن في مدينة نيويورك.

وأوضح ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لأخبار الأمم المتحدة أن الهدف الأول هو تنظيف الطرق وتسهيل الوصول إلى المستشفيات والمدارس والمباني الاجتماعية الأخرى.

وأضاف أنه تتم إعادة تدوير الأنقاض التي ترفع وسحقها واستخدامها في رصف الطرق وبناء قواعد للخيام والمرافق المؤقتة، كجزء من جهود أوسع لإعادة تدوير الموارد وتقليل الأثر البيئي.

هناك عشرات الآلات الثقيلة التي يديرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على طول شارع الجلاء، وهي تعمل على مدار الساعة لرفع الأنقاض وتنظيف الشوارع التي أغلقت منذ شهور.

وينظر إلى المشروع كخطوة أولى حاسمة في الطريق الطويل نحو إعادة إعمار غزة، حيث يواجه المجتمع الدولي تحديات هائلة في إدارة هذه الكميات الضخمة من الركام.

ويأمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أن تمهد هذه الجهود الطريق لتسريع مشاريع التعافي، إلا أن المسؤولين يُحذّرون من أن العملية ستتطلب الكثير من الموارد والوقت. وفي هذا السياق، قال السيد سيليرز: "إنها عملية مرهقة للغاية، وستستغرق سنوات طويلة لإتمامها".