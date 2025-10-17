اليمن - الأمين العام يؤكد رفضه القاطع لاتهامات الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة

ونقل بيان منسوب للمتحدث باسم الأمم المتحدة، إعراب الأمين العام عن تضامنه مع موظفي الأمم المتحدة في اليمن وحول العالم.

وقال البيان إن مثل هذه الاتهامات خطيرة وغير مقبولة وتُعرض سلامة موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني لخطر جسيم، كما تُقوض عمليات إنقاذ الأرواح.

وأضاف البيان أن موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني يخاطرون بحياتهم يوميا من أجل تقديم الدعم للمجتمعات التي هي بأمس الحاجة إلى المساعدة الإنسانية، مع التزامهم بمبادئ الإنسانية، والحياد، والاستقلال، والنزاهة.

الأمين العام أنطونيو غوتيريش أشاد بالعمل الإنساني الثابت الذي تقوم به الأمم المتحدة وشركاؤها، والذي أسهم على مر السنين في إنقاذ أرواح مئات الآلاف في اليمن. وذكّر جميع الأطراف بمسؤولياتها والتزاماتها بضمان حماية العمليات الإنسانية والعاملين فيها، في جميع الأوقات، وفقا للقانون الدولي.

وجدد الأمين العام نداءه إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى البعثات الدبلوماسية، الذين لا يزالون محتجزين تعسفيا لدى سلطات الأمر الواقع الحوثية، وبعضهم منذ عام 2021.

كما أكد أن على الحوثيين، وفقا لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، إخلاء مقرات الأمم المتحدة وإعادة الأصول والمعدات التابعة لها التي تم الاستيلاء عليها.