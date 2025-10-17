لاكروا من جنوب السودان: بعثة حفظ السلام مستمرة في حماية المدنيين رغم تحديات التمويل

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في المؤتمر الصحفي اليومي إن المناقشات ركزت على تصاعد العنف السياسي والتقدم المطلوب لتحقيق السلام.

وناقش لاكروا مع المسؤولين تأثير الأزمة المالية للأمم المتحدة على البعثة الأممية في جنوب السودان (أونميس)، التي سيتعين عليها خفض الإنفاق بنسبة 15% في السنة المالية الحالية.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن لاكروا أكد مجددا أن البعثة ستواصل جهودها لحماية المدنيين ودعم تنفيذ اتفاق السلام رغم جميع التحديات. وطلب لاكروا دعم سلطات جنوب السودان للمساعدة في التخفيف من تأثير التغييرات الناجمة عن أزمة السيولة المالية على عمليات بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام.

وأفاد دوجاريك كذلك بأن لاكروا زار منطقة أبيي حيث التقى بأعضاء بعثة حفظ السلام هناك وآخرين لمناقشة الوضع الأمني ​​وتأثير تخفيضات السيولة على عملية حفظ السلام هناك.