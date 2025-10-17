توم فليتشر يزور غزة ويؤكد تصميم الأمم المتحدة على زيادة المساعدات

زار فليتشر مخبز القلعة وهو واحد من تسعة مخابز يدعمها برنامج الأغذية العالمي بالوقود والمكونات. ووفقا للأمم المتحدة، كان هذا المخبز في السابق أكبر مخبز في خان يونس، حيث كان يخدم آلاف العائلات قبل أن يضطر للانتقال بسبب أمر نزوح إسرائيلي.

وقد أتاح وقف إطلاق النار للمخبز الحصول على الوقود والدقيق، الأمر الذي مكنه من إنتاج ما يصل إلى 300,000 رغيف خبز يوميا.

UN News

لقاء العاملين الإنسانيين في غزة

وفي دير البلح أيضا، التقى السيد فليتشر بموظفي الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني الذين عملوا بجد خلال العامين الماضيين. ومن المقرر أن يلتقي مزيدا من العاملين في مجال الإغاثة في وقت لاحق من مساء اليوم الجمعة وأن يقضي الليلة في قطاع غزة.

وفي منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، قال السيد فليتشر إن الفرق الإنسانية تنفذ خطة الـ 60 يوما التي وضعتها الأمم المتحدة للتوسع الهائل في العمل المنقذ للحياة.

وأشار إلى أن التحديات المقبلة جسيمة، لكنه أكد تصميم الأمم المتحدة على تحقيق الإمكانيات الإنسانية التي تتيحها صفقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام.

قبل التوجه إلى غزة، كان السيد فليتشر في مصر. وخلال وجوده في رفح يوم أمس الخميس، شاهد شاحنات محملة بالمساعدات وهي تتجه إلى معبر كرم أبو سالم. وقد شكر الفرق الإنسانية، والهلال الأحمر المصري، والسلطات، وكل من شارك في إنجاز صفقة السلام.

كما زار السيد فليتشر مستشفى العريش في مصر يوم أمس الخميس، والذي عالج مئات الفلسطينيين الذين تم إجلاؤهم من غزة لتلقي الرعاية الطبية.

جهود الإغاثة على الأرض

وفي غزة، واصلت الأمم المتحدة وشركاؤها، يوم أمس الخميس، جمع الإمدادات الطبية والغذائية والوقود والشحنات الأخرى من معبري كرم أبو سالم وكيسوفيم. وشمل ذلك 20 شاحنة تحمل خياما وحفاضات ومجموعات نظافة، وثلاث شاحنات أخرى محملة بمجموعات النظافة الشخصية، وثمانية صهاريج محملة بالديزل، وشاحنتين تحملان علفا للحيوانات، والذي سيتم توزيعه على الرعاة في دير البلح وخان يونس.

وقد أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بإمكانية إنجاز المزيد بمجرد فتح مزيد من المعابر، واستعادة البنية التحتية الأساسية، وتسهيل وصول المنظمات غير الحكومية، والحد من أعمال النهب.

في غضون ذلك، تواصل العائلات في غزة التحرك نحو المناطق التي أصبحت متاحة حديثا. وأفاد الشركاء العاملون في المجال الإنساني الذين يراقبون تدفق الأشخاص في جميع أنحاء قطاع غزة بتسجيل أكثر من 17,600 حركة من الجنوب إلى الشمال يوم الأربعاء، و 12,900 حركة من غرب خان يونس إلى شرقها.