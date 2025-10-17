أعضاء مجلس الأمن يدعمون التزامات الحكومة اللبنانية بشأن بسط سيادتها على أراضيها  

وحث أعضاء المجلس المجتمع الدولي على تعزيز دعمه للقوات المسلحة اللبنانية لضمان فعالية واستدامة انتشارها جنوب نهر الليطاني. وحددوا تأكيد دعمهم الكامل لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفل) وحثوا كل الأطراف على اتخاذ جميع التدابير الكفيلة باحترام سلامة وأمن أفرادها ومنشآتها، وذكـّروا بأن حفظة السلام يجب ألا يُستهدفوا أبدا بالهجمات.

ودعا أعضاء مجلس الأمن الدولي كل الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب تدابير وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، فضلا عن التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني بما في ذلك ما يتعلق بحماية المدنيين.

ورحب الأعضاء باستعداد حكومة لبنان لتحديد ورسم الحدود مع سوريا، وبجهودها لمنع التهريب. ودعوا إلى التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 (الصادر عام 2006) و1559 (الصادر عام 2004).