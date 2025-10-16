الأمم المتحدة تدين "التغيير غير الدستوري للحكومة" في مدغشقر

وفي بيان تلاه المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك خلال المؤتمر الصحفي اليومي في نيويورك، شجع السيد غوتيريش جميع الأطراف المعنية في مدغشقر، بمن فيهم الشباب، على "العمل معا لمعالجة الأسباب الكامنة وراء عدم الاستقرار في البلاد".

وأكد مجددا استعداد المنظمة لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق هذا الهدف، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي، وجماعة التنمية للجنوب الأفريقي، وشركاء دوليين آخرين.

وأحيط الأمين العام علما بقرار مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي بتعليق مشاركة مدغشقر فورا في جميع أنشطة الاتحاد وأجهزته ومؤسساته، إلى حين استعادة النظام الدستوري في البلاد.

أوضاع إنسانية صعبة

على الصعيد الإنساني، ذكّر المتحدث باسم الأمم المتحدة الصحفيين بأن مدغشقر واجهت في السنوات الأخيرة جفافا ناجما عن ظاهرة النينيو، وأعاصير متعددة، وغزوات جراد دمرت المحاصيل.

وأشار إلى أن تفشي الملاريا في وقت سابق من هذا العام "زاد من الضغط على النظام الصحي الهش أصلا".

ووفقا للعاملين في المجال الإنساني على الأرض، يعاني ما يقرب من 29 ألف شخص في البلاد من مستويات جوع طارئة – أي المرحلة الرابعة من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي.

وقال السيد دوجاريك إنه على الرغم من وجود هؤلاء الأشخاص في منطقة غراند سود جنوبي البلاد، "فمن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 110 آلاف بحلول عام 2026 مع استمرار تفاقم سوء التغذية وتفشي الأمراض". وأكد أن تخفيضات التمويل قد زادت من تقييد قدرة الأمم المتحدة على الاستجابة للاحتياجات في مدغشقر.