الأمم المتحدة تتابع بقلق الاشتباكات بين أفغانستان وباكستان وترحب بوقف إطلاق النار

وفي المؤتمر الصحفي اليومي، قال ستيفان دوجاريك إن "الأمين العام يرحب بإعلان وقف إطلاق النار المؤقت، ويدعو الأطراف إلى الاتفاق على وقف دائم للقتال، والانخراط في حوار يضمن حماية المدنيين ويمنع المزيد من الخسائر في الأرواح".

وأفاد دوجاريك بأن بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) مستمرة في مراقبة الوضع، ولا تزال تقيم العدد الدقيق للقتلى والجرحى. وقال إن المعلومات الحالية تشير إلى مقتل ما لا يقل عن 17 مدنيا وإصابة 346 آخرين في بلدة سبين بولداك على الجانب الأفغاني من الحدود.

وأوضح دوجاريك أن بعثة الأمم المتحدة وثقت ما لا يقل عن 16 ضحية مدنية نتيجة اشتباك حدودي سابق في ولايات باكتيكا وبكتيا وكونار وهلمند. ونقل تذكير بعثة يوناما جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بالامتثال للمبادئ الأساسية للتمييز والتناسب والاحتياط لمنع إلحاق الأذى بالمدنيين.