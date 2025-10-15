الأمم المتحدة تدعو إلى تجديد الالتزام بالسلام وزيادة تدفق المساعدات إلى غزة  

من القاهرة أصدر فليتشر بيانا صحفيا أشار فيه إلى اجتماع "القادة من مختلف أنحاء العالم في شرم الشيخ لتأييد مبادرة السلام التي قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب". وقد تم خلال "قمة السلام" - التي حضرها فليتشر - توقيع اتفاق لإنهاء الحرب في غزة.

وقال المسؤول الأممي في بيانه إن الفرق الإنسانية تمكنت أوائل الأسبوع من البدء في زيادة نطاق المساعدات بعد أشهر من الإحباط والمنع، وإن إمدادات الغذاء والدواء والوقود والماء وغاز الطهي والخيام وصلت إلى المحتاجين إليها.

وأضاف: "لكننا واجهنا أمس مزيدا من التراجع في التطبيق. والآن نحن أمام اختبار لنرى ما إذا كنا سنتمكن من ضمان ألا يمنع ذلك التقدم الذي يصر على تحقيقه الرئيس ترامب والأمين العام للأمم المتحدة والكثيرون من القادة".

وأكد فليتشر ضرورة أن تنفذ حماس وإسرائيل ما وافقتا عليه من إعادة رفات جميع الرهائن المتوفين، والسماح بزيادة وصول المساعدات إلى غزة.

وأعرب المسؤول الأممي عن القلق البالغ بشأن الدلائل التي تفيد بوقوع أعمال عنف ضد المدنيين في غزة. كما دعا إلى فتح مزيد من المعابر وتطبيق نهج عملي حقيقي لإزالة العقبات المتبقية.

وقال: "طوال هذه الأزمة، شددنا على أن منع المساعدات عن المدنيين ليس ورقة مساومة. إن تيسير وصول الإغاثة، التزام قانوني".

وأشار منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة إلى خطة الستين يوما التي وضعتها الأمم المتحدة لزيادة المساعدات المنقذة للحياة. وقال إنه باق في المنطقة لتنسيق تطبيق هذه الخطة.

إعدامات تعسفية في غزة

فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونـروا) قال إن المدنيين في غزة يواجهون الآن إعدامات تعسفية بإجراءات موجزة*، تثير الصدمة، على يد أعضاء من حركة حماس.

وذكر لازاريني، على موقع إكس، أن ذلك يحدث "بعد عامين من القصف الإسرائيلي العنيف ومقتل أكثر من 67 ألف شخص، وفخ الموت سيء السمعة لمؤسسة غزة الإنسانية، وأخيرا القتل الصامت بسبب المجاعة".

وقال إن وقف إطلاق النار يجب أن يجلب الراحة والأمل، لا المزيد من القتل. وأكد ضرورة عدم إفلات أحد من العدالة والمساءلة.

*الإعدامات بإجراءات موجزة يشير إلى القتل المتعمد للأفراد خارج أي إطار قانوني.