من بينها مصر والعراق، 14 دولة تنضم لعضوية مجلس حقوق الإنسان

مجلس حقوق الإنسان هو هيئة حكومية دولية تابعة لمنظومة الأمم المتحدة، ويتألف من "47 دولة مسؤولة عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في كافة أنحاء العالم".

كانت 14 دولة مرشحة لشغل 14 مقعدا في مجلس حقوق الإنسان.

في المجموعة الأفريقية تم انتخاب 4 دول لشغل 4 مقاعد، هي أنغولا (179 صوتا)، مصر (173 صوتا)، موريشيوس (181) وجنوب أفريقيا (178).

دول آسيا والمحيط الهادئ (4 مقاعد): الهند (177)، العراق (175)، باكستان (178) وفيتنام (180).

دول أمريكا اللاتينية والكاريبي (مقعدان): شيلي (173) والإكوادور (171).

دول أوروبا الغربية والدول الأخرى (مقعدان): إيطاليا (179) والمملكة المتحدة (161).

دول وسط وشرق أوروبا (مقعدان): إستونيا (171) وسلوفينيا (176).

ويمتلك مجلس حقوق الإنسان صلاحية مناقشة كل المواضيع والحالات المواضيعية لحقوق الإنسان التي تتطلب اهتمامه على مدار العام. ويعقد اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

عضوية مجلس حقوق الإنسان

تنتخب الجمعية العامة للأمم المتحدة - البالغ عدد أعضائها 193 دولة - أعضاء مجلس حقوق الإنسان، مع مراعاة "إسهام الدول المرشحة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وكذلك تعهداتها والتزاماتها الطوعية في هذا الصدد".

وتستند عضوية المجلس إلى التوزيع الجغرافي العادل. وتوزع المقاعد كما يلي:

الدول الأفريقية: 13 مقعدا الدول الآسيوية: 13 مقعدا دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي: 8 مقاعد دول أوروبا الغربية ودول أخرى: 7 مقاعد دول أوروبا الشرقية: 6 مقاعد

وفترة ولاية أعضاء المجلس ثلاث سنوات ولا تجوز إعادة انتخابهم مباشرة بعد شغل ولايتين متتاليتين.