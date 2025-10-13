السودان: الأمم المتحدة تدين الاستهداف "المتكرر والمتعمد" للمدنيين في الفاشر

ووفقا لليونيسف، طالت الهجمات التي شُنّت يومي الجمعة والسبت موقعا لجأ إليه النازحون في حي الدرجة الأولى في الفاشر، مما أسفر عن مقتل 57 مدنيا على الأقل، بينهم ما لا يقل عن 17 طفلا – منهم رضيع لم يتجاوز عمره سبعة أيام.

وفي مؤتمر صحفي عُقد في نيويورك اليوم الاثنين، قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، إن هذا الحادث يأتي في أعقاب سلسلة من الهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع الأسبوع الماضي- كما أفادت التقارير، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين، بما في ذلك هجوم على المستشفى السعودي، آخر مرفق طبي رئيسي عامل في المدينة.

كما أشار إلى تقارير عن سقوط ضحايا مدنيين في الأيام الأخيرة في الكومة، شرق الفاشر، في منطقة تسيطر عليها قوات الدعم السريع، مضيفا أن خمسة من العاملين في المجال الإنساني قتلوا في نفس المنطقة في هجوم على قافلة مساعدات كانت في طريقها إلى الفاشر في شهر حزيران/يونيو.

وأخبر الصحفيين أن منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والمنسقة المقيمة في السودان دينيس براون، جددت مناشدتها لوقف فوري للهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية، مشددة على أنه "يجب عدم استهداف المستشفيات والملاجئ وأماكن اللجوء أبدا". ودعت إلى إجراء تحقيقات شاملة ونزيهة ومحاسبة المسؤولين عن الهجمات في الفاشر.

وقال السيد حق إن الأمم المتحدة وشركاءها في المجال الإنساني ما زالوا ملتزمين بدعم سكان الفاشر وجميع المتضررين من النزاع في جميع أنحاء السودان، "لكن المجتمع الإنساني يحتاج إلى وصول آمن ودون عوائق". وأضاف: "يجب حماية المدنيين، وقبل كل شيء، يحتاج شعب السودان إلى وقف العنف".